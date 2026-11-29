Mit dem intensiven Charakterdrama „Behemoth! Stücke eines Lebens“ unternimmt Blockbuster- und Mega-Serien-Star Pedro Pascal einen Angriff auf die Academy Awards. Ob er sich zu Recht Hoffnungen macht? Hier ist der Trailer zum Kinostart am Donnerstag:

Mit dem intensiven Charakterdrama „Behemoth! Stücke eines Lebens“ unternimmt Blockbuster- und Mega-Serien-Star Pedro Pascal einen Angriff auf die Academy Awards. Ob er sich zu Recht Hoffnungen macht?

Hier ist der Trailer zum Kinostart am Donnerstag:verkörperte schon große Rollen in Kino-Blockbustern wie „The Fantastic Four: First Steps“, „Gladiator II“ und „Wonder Woman 1984“. Dazu kamen supererfolgreiche TV-Serien wie „The Last Of Us“, „The Mandalorian“ und „Narcos“: Der in Chile geborene Mime ist zweifellos ein Superstar. Nur für einen Oscar kam er bisher noch nicht infrage. Das könnte sich mit seinem Auftritt in dem hochgelobtendarf sich der 51-Jährige in einer anspruchsvollen Charakterstudie beweisen.

Advertisement

Um seinen Part als Profimusiker glaubhaft verkörpern zu können, erlernte Pascal in Vorbereitung auf den Dreh das Cellospielen.