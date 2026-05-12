'In aller Freundschaft': Drama in der Sachsenklinik - Jasmin Hatem und Franziska Winschek im Krankenhaus

In der beliebten Krankenhausserie 'In aller Freundschaft' gibt es einen dramatischen Einsatz in der Sachsenklinik. Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill, 32) wird mit schweren Kopf- und Bauchverletzungen eingeliefert. Die Diagnose ist ernster: Schädel-Hirn-Trauma und eine Leberverletzung. Für Kris Haas (Jascha Rust, 35) ist der Anblick ein Schock. Er vermutet, dass Jasmin Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Auch Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41) und Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25) versuchen herauszufinden, was wirklich passiert ist. Dann taucht Franziska Winschek (Alexandra Finder, 48) im Krankenhaus auf. Sie lebt in dem Frauenhaus, in dem Jasmin arbeitet. Jasmin erinnert sich nur bruchstückhaft daran, Franziska kurz zuvor im Streit mit ihrem Mann Tom gesehen zu haben. Alles deutet zunächst darauf hin, dass Tom Jasmin angegriffen haben könnte. Doch plötzlich stellt Franziska alles auf den Kopf: Sie behauptet, nicht Jasmin sei das Opfer gewesen. Sondern die Angreiferin. Auch privat wird es kompliziert: Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) verbringt seit einigen Wochen viel Zeit mit Petra Minou. Doch obwohl die beiden sich offenbar gut verstehen, ist bisher nicht mehr passiert. Für Martin wird die Situation zunehmend unangenehm. Was will Petra wirklich von ihm?

Bei 'In aller Freundschaft' wird es medizinisch und zwischenmenschlich emotional. Mit mehr als 1.100 Folgen zählt die Sachsenklinik zum berühmtesten Krankenhaus des deutschen Fernsehens. In 'In aller Freundschaft' kämpfen Ärzte, Pfleger, Schwestern und Patienten in jeder Episode mit ihren Gefühlen und neuen Schicksalen.

Dramatischer Einsatz in der Sachsenklinik: Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill, 32) wird mit schweren Kopf- und Bauchverletzungen eingeliefert. Die Diagnose ist ernst: Schädel-Hirn-Trauma und eine Leberverletzung. Jasmin muss sofort operiert werden. Für Kris Haas (Jascha Rust, 35) ist der Anblick ein Schock.

Er kennt Jasmin noch von früher und vermutet schnell, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Auch Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41) und Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25) versuchen herauszufinden, was wirklich passiert ist. Dann taucht Franziska Winschek (Alexandra Finder, 48) im Krankenhaus auf. Sie lebt in dem Frauenhaus, in dem Jasmin arbeitet.

Jasmin erinnert sich nur bruchstückhaft daran, Franziska kurz zuvor im Streit mit ihrem Mann Tom gesehen zu haben. Alles deutet zunächst darauf hin, dass Tom Jasmin angegriffen haben könnte. Doch plötzlich stellt Franziska alles auf den Kopf: Sie behauptet, nicht Jasmin sei das Opfer gewesen. Sondern die Angreiferin.

Auch privat wird es kompliziert: Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) verbringt seit einigen Wochen viel Zeit mit Petra Minou. Doch obwohl die beiden sich offenbar gut verstehen, ist bisher nicht mehr passiert. Für Martin wird die Situation zunehmend unangenehm. Was will Petra wirklich von ihm?

Die neuen Episoden laufen für gewöhnlich dienstags um 21:00 Uhr im Ersten. 7 Tage vor der Ausstrahlung im TV gibt es die neuen Episoden bereits online in der





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