Drama in der Sachsenklinik: Wenke fürchtet Krebs. Ihre kranke Tochter Lotta muss unterdessen auf die Intensivstation.

In aller FreundschaftWenke hat schon seit Wochen Schmerzen und ihr Bein ist stark geschwollen. Bei einer Untersuchung entdecken die Ärzte eine Raumforderung, die schnell operiert werden muss.

Ob diese gut- oder bösartig ist, steht zunächst noch nicht fest. Doch die alleinerziehende Mutter befürchtet sofort, an Krebs erkrankt zu sein. Dabei treibt sie vor allem die Frage um, wer sich im schlimmsten Fall um ihre kranke Tochter kümmern könnte. Lotta wird wegen einer Post-Covid-Erkrankung ohnehin regelmäßig in der Klinik behandelt.

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Die Sorge um ihre Mutter trifft sie mit voller Wucht. Der ungewisse Befund versetzt sie so sehr in Panik, dass sie keine Luft mehr bekommt. Die junge Patientin muss deshalb auf die Intensivstation verlegt werden. Dabei hatten die Mediziner bei Wenke zunächst etwas anderes im Verdacht: eine tiefe Beinvenenthrombose. widerlegen diesen Verdacht jedoch und bringen stattdessen die beunruhigende Raumforderung ans Licht.