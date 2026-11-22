Die Kölner Haie haben bei den Adler Mannheim kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht, fuhren aber mit leeren Händen nach Hause.

Die Kölner Haie haben bei den Adler Mannheim über weite Strecken kein schlechtes Auswärtspiel gemacht, mussten gegen effiziente Gastgeber trotzdem eine 2:4-Niederlage einstecken .

Für den KEC war es in der DEL bereits die vierte Pleite in Serie. Den letzten Sieg fuhren die Haie in der Champions Hockey League ein. In der heimischen Liga bleiben die Kölner auf Rang sieben und damit außerhalb der direkten Playoff-Ränge. Die Adler festigten durch den Sieg den vierten Tabellenplatz.

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Mann des Spiels war Mannheims Nicolas Mattinen mit einem Tor und zwei Assitst. Er legte Marc Michaelis in der 12. Minute die 1:0-Führung auf, assistierte auch Luke Esposito beim zweiten Mannheimer Treffer und traf dann in der 19.

Minute selbst. Den vierten Adler-Treffer erzielte Max Calce . Für diewar zu Beginn das bessere Team, Veli-Matti Vittasmäki prüfte Adler-Goalie Maximilian Franzreb nach nur einer Minute mit einem Schuss von der blauen Linie.

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Valtteri Kemiläinen und Kevin Niedenz hatten weitere Chancen, dem KEC fehlte jedoch die nötige Eiffizienz.

Wie das geht mit der Eiffizienz zeigten dafür die Adler Mannheim und gingen nach elf Minuten etwas überraschend in Führung. Mattinen scheiterte zunächst mit einem Schuss aufs lange Eck, über Ex-Hai Justin Schütz und wieder Mattinen kam der Puck dann in den Slot zu Michaelis, der zum 1:0 traf. Die Haie hatten an dem Gegentreffer sichtlich zu knabbern - und fingen sich drei Minuten später direkt den nächsten.

Esposito zog von der rechten Seite ab, Haie-Goalie Janne Juvonen wehrte nach vorne ab, vom Schluttschuh Kemiläinens trudelte der Puck ins Tor . Dieses Mal hatten die Haie jedoch direkt die passende Antwort parat. Nur 16 Sekunden nach dem Gegentreffer zog Austin von der blauen Linie ab und traf zum 1:2 aus Kölner Sicht.

Der Start der Aufholjagd war das aber nicht. Stattdessen nutzten die Adler ihre erste Überzahl eiskalt aus und stellten den alten Abstand wieder. Mannheim spielte Mattinen auf der rechten Seite frei. Der ließ sich nicht zwei Mal bitten und traf platziert ins lange Eck . Das Mitteldrittel verlief weitestegehend ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Die größte Gelegenheit der Haie vergab Kevin Niedenz in der 28. Minute, als er nach Pass von Daniel Fischbuch den Puck nicht richtig erwischte.

Kurze Zeit später war der KEC das erste Mal in Überzahl, brachte aber keinen gefährlichen Abschluss zustande. Den Kölnern mangelte es an einigen Stellen an Konsequenz und Eiffizienz. Die Adler konterten die Haie dagegen eiskalt aus. Nach einer Klärung aus dem eigenen Drittel rückten die Gastgeber konsequent auf.

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Der Puck landete in der Mitte bei Calce, der Juvonen umkurvte und zum 4:1 einschob . So gingen die Kölner mit einer Drei-Tore-Hypothek ins Schlussdrittel. Kemiläinen und Niedenz versuchten, daran etwas zu ändern, scheiterten aber an Franzreb. Auf der anderen Seite überstand der KEC eine Unterzahl dank cleverer Verteidigung unbeschadet. Die Haie hatten im letzten Drittel mehr Abschlüsse, schafften es immer besser, sich im Drittel der Adler festzusetzen - und belohnten sich in der 52.

Minuten für den Aufwand. Ein Schuss vom Austin prallte vom Plexiglas vor den Slot, wo Ljungh richtig stand und aus Kölner Sicht auf 2:4 verkürzte. Die Haie wollten mehr und drückten auf den Anschlusstreffer. Mannheim verteidigte aber gut und ließ keine Hochkaräter zu.

Zwei Minuten vor dem Ende ging Juvonen vom Eis, doch auch mit einem Mann mehr gelang dem KEC kein weiterer Treffer. Die Punkte blieben in Mannheim. Weiter geht es für die Haie bereits am Dienstag mit einem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers . Die Adler Mannheim sind zur selben Zeit bei den Straubing Tigers zu Gast.

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