Der Sohn von Norwegens Königin Mette-Marit hat einen neuen Job: Marius Borg Høiby arbeitet als Tischler und darf dafür auch den Wohnsitz der Königsfamilie verlassen. Dort sitzt er seine U-Haft im Hausarrest ab. Die Arbeit mache ihm Spaß, sagt sein Anwalt - und soll der Rehabilitation dienen.

Der Sohn von Norwegen s Königin Mette-Marit hat einen neuen Job: Marius Borg Høiby arbeitet als Tischler und darf dafür auch den Wohnsitz der Königsfamilie verlassen.

Dort sitzt er seine U-Haft im Hausarrest ab. Die Arbeit mache ihm Spaß, sagt sein Anwalt - und soll der Rehabilitation dienen. Marius Borg Høiby hat in der Untersuchungshaft einen neuen Job an Land gezogen: Der älteste Sohn von Norwegens Königin Mette-Marit arbeitet laut norwegischen Medien als Tischler. Høibys Verteidiger Alexander Greaker sagte dem Fernsehsender TV2, sein Mandant habe am Montag seinen ersten Arbeitstag gehabt.

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"Das ist ein wichtiger Teil seiner Rehabilitation. " Høiby mache die Arbeit Spaß. Der 29-jährige Norweger sitzt seine U-Haft derzeit mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause auf Gut Skaugum, dem Wohnsitz der Königsfamilie, ab. Er darf laut TV2 Zeit in einer Werkstatt verbringen, die nicht weit von seiner Wohnung entfernt liegt.