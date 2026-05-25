In Deutschland bremst Innenminister Dobrindt Social-Media-Verbot für Kinder

Intern Minister Alexander Dobrindt (55, CSU) hat den Druck auf TikTok, Instagram und Co. weltweit kritisiert und erklärt, dass ein einfaches Verbot für Kinder in Deutschland schwierig umzusetzen und wenig zielführend sei. Gleichzeitig betont er die Verantwortung der Familien und Eltern bei der Entscheidung, wann ein Kind ein Handy erhält.

Weltweit wächst der Druck auf TikTok, Instagram und Co. – doch in Deutschland bremst jetzt Innenminister Alexander Dobrindt (55, CSU ) beim Social-Media-Verbot für Kinder!

"Ein einfaches Verbot halte ich für schwer durchsetzbar und auch deswegen für wenig zielführend," sagte der Innenminister. Obwohl sich die Schwesterpartei CDU anders positioniert hat, ist eine gesetzliche Regelung damit unwahrscheinlicher geworden.

"Es ist zu einfach, eine Lösung darin zu suchen, dass der Staat nur etwas zu verbieten braucht, was tief in das Informationsverhalten unserer Gesellschaft eingedrungen ist und damit eng zum Alltag gehört, und die Probleme wären verschwunden," sagt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Dobrindt Social-Media-Verbot Für Kinder Tiktok Instagram CDU CSU Intern Minister Familien Jugendschutz Kinder- Und Jugendschutz In Der Digitalen Welt Parteitag Markus Söder Karin Prien Carsten Linnemann Expertenkommission Europa Dänemark Frankreich Harte Altersgrenzen Technischer Vorschlag Blabla

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Debattentrag of Innenminister Dobrindt ber Social-Media-Verbot fur KinderDer CSU-Politiker hat Zweifel an einem Verbot von Social-Media-Nutzung fur Kinder ausgesprochen und denkt, dass die Eltern in die Pflicht stehen sollten

Read more »

Dobrindt sieht Pläne für Social-Media-Verbot für Kinder skeptischBundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sieht ein gesetzliches Social-Media-Verbot für Kinder skeptisch. 'Ein einfaches Verbot halte ich für schwer

Read more »

„Halte ich für schwer durchsetzbar“: Dobrindt sieht Pläne für ein Social-Media-Verbot für Kinder skeptischDer Bundesinnenminister hält ein solches Verbot für wenig zielführend. Der CSU-Politiker sieht vielmehr die Eltern in der Pflicht.

Read more »

Dobrindt lehnt striktes Social-Media-Verbot für Kinder abIn diesem Punkt sind sich Kanzler Friedrich Merz und die Mehrheit der Menschen in Deutschland einig: Die Nutzung sozialer Medien sollte für Kinder unter 14 Jahren verboten werden. Innenminister Dobrindt ist jedoch skeptisch - und sieht vielmehr die Eltern in der Pflicht.

Read more »