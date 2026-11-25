Kinder? Vielleicht später – oder gar nicht? Ich spreche mit Bevölkerungsforscher Martin Bujard darüber, warum der Kinderwunsch oft aufgeschoben wird und was auch mich zweifeln lässt.

Kinder? Vielleicht später – oder gar nicht? Ich spreche mit Bevölkerungsforscher Martin Bujard darüber, warum der Kinderwunsch oft aufgeschoben wird und was auch mich zweifeln lässt.

Wenn ich mich mit meinen Freundinnen über Zukunftspläne unterhalte, kommt früher oder später das Thema Kinder auf. Dann höre ich Dinge wie „Klar will ich Kinder haben. Am liebsten wären mir zwei“ oder „Ja, ich will unbedingt Kinder, aber ich möchte erst fest im Leben stehen“. Ich bin 25 Jahre alt.

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Wenn ich darüber nachdenke, kommt mir vor allem eine Frage in den Kopf: „Möchte ich überhaupt Kinder bekommen?

“ Gefolgt von: „Wäre ich eine gute Mutter? “ Mit diesen Zweifeln bin ich nicht allein. Das erfahre ich im Gespräch mit Martin Bujard. Er ist stellvertretender Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und Leiter des Forschungsbereichs Familie und Fertilität.

Die Geburtenrate in Europa und Deutschland sinkt und sinkt. Das liegt nicht nur daran, dass viele Frauen und Männer keine Kinder wollen, sondern auch daran,, an der auch Bujard mitgewirkt hat. In den europäischen Ländern ist die Geburtenrate seit 2021 deutlich zurückgegangen. In der EU ist sie von 1,53 Kindern pro Frau im Jahr 2021 auf 1,34 im Jahr 2024 gefallen.

In Deutschland ging sie im gleichen Zeitraum von 1,58 auf 1,36 zurück. Auch 2025 setzte sich dieser Rückgang fort: In Deutschland lag der Wert bei 1,32. Die Deutschen bekommen immer weniger Kinder. Es scheitert an der Gesundheit, den Finanzen oder der politischen Lage.

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In einer Serie geht FOCUS der Frage nach, was Familien abhält - und was sich ändern müsste. Denn ohne Kinder blickt die Gesellschaft in eine düstere Zukunft. Hier geht es zum Editorial unserer Chefredaktion mit allen bisher erschienenen Teilen:und im Iran, wirtschaftliche Unsicherheiten – und die Frage, was diese Entwicklungen für meine eigene Zukunft bedeuten. Werde ich in 15 Jahren noch meine Arbeit haben?

Wird mich KI ersetzen? Und in was für einer Welt würden meine Kinder aufwachsen? Vielleicht etwas überspitzt gesagt, aber: In diese Welt setze ich doch keine Kinder – oder? Auch Bujards Befragung zeigt, welche Zukunftsthemen Menschen besonders beunruhigen.

Befragt wurden knapp 9000 Personen im Alter von 21 bis 39 Jahren. Im Zeitraum 2024/25 äußerten sie sichoder schiebt ihn stärker auf“, erklärt Martin Bujard. Solche Unsicherheiten seien zwar nichts Neues. Auch frühere Generationen hätten schwierige Zeiten erlebt.

Der Unterschied liege laut Bujard aber darin, dass wir heute tagtäglich und zu jeder Zeit mit den bestehenden Krisen konfrontiert werden, nämlich über die Medien. Der Anspruch, eine „gute Mutter“ zu sein Aber nicht nur große gesellschaftliche Herausforderungen stellen Menschen vor die Frage, ob sie Kinder bekommen möchten. Auch persönliche Gründe, nicht zuletzt durch gesellschaftliche Erwartungen geformt, spielen eine Rolle. Mich persönlich treibt die Frage um, ob ich eine gute Mutter wäre.

Aber woher kommt dieser Zweifel eigentlich? – und die Erwartungen an Eltern sind in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen.

“ Viele Eltern würden heute enorm viel Zeit in ihre Kinder investieren: in Bildung, Freizeitaktivitäten, Freundschaften und Organisation. Das sei grundsätzlich gut gemeint, könne Eltern aber auch überfordern. Ergibt Sinn für mich. Immerhin erscheint der Druck auf Eltern und insbesondere Mütter in den sozialen Medien enorm groß.

Jeder hat einen vermeintlich klugen Ratschlag: „Eine gute Mutter muss…“, „Mach ja nicht den Fehler...

“ oder „Am besten für das Kind ist…“ Im besten Fall ermögliche ich dem Kind alles, erziehe es aber bescheiden. Ich sollte nicht zu streng sein, sonst leidet das Kind später darunter, aber auch ja nicht zu locker, sonst lernt es keine Grenzen zu respektieren. Ach, und übrigens... Bei all diesen widersprüchlichen Erwartungen stellt sich die Frage: Wie lässt sich der Druck verringern, als Mutter oder Vater immer alles richtig machen zu müssen?

Martin Bujard rät dazu, sich nicht an vermeintlich perfekten Vorbildern zu orientieren: „Viel hilft nicht immer viel. Wer sich Kinder wünscht, kann bewusst entscheiden, nicht alles so zu machen, wie es andere Eltern vielleicht vorleben. Kinder brauchen auch eigenen Raum – und es ist völlig in Ordnung, wenn Eltern Zeit für ihre eigenen Interessen haben. Dieser Gedanke kann entlasten: Eltern müssen nicht zwangsläufig ihre eigenen Bedürfnisse aufgeben, wenn sie die heute verbreiteten Ansprüche an Elternschaft nicht übertreiben.

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“Eigene Bedürfnisse aufgeben – auch das ist ein Gedanke, der mir häufig im Kopf schwirrt. Und damit meine ich nicht, dass mit einem Kind die eigenen Interessen häufig hintenangestellt werden müssen. Ich meine vor allem die Angst, das zu verlieren, was ich mir bisher im Leben aufgebaut habe oder berufliche Chancen zu verpassen. Möchte ich Karriere machen?

Könnte ich Karriere und Kind vereinbaren? Klar ist: Kinder zu bekommen verändert das Leben – und vor allem den Alltag. Die zusätzliche Zeit für Betreuung und Erziehung muss irgendwoher kommen und zwischen Beruf, Freizeit und anderen Aufgaben aufgeteilt werden. Das klassische Hausfrauenmodell – veraltet.

Beide arbeiten Vollzeit – utopisch. Genau dieser Spagat beschäftigt laut Bujard viele Frauen und Paare. Doch wie könnte eine Lösung aussehen?

„Viele bevorzugen eine Übergangsphase mit kleinen Kindern, in der beide berufstätig bleiben, ihre Arbeitszeit aber reduzieren. Bei einem zweijährigen Kind wünschen sich Befragte für Mütter im Schnitt etwa 21 Wochenstunden, für Väter rund 33 Stunden. Das wäre ein großer gesellschaftlicher Fortschritt: Beide bleiben im Beruf, beide haben Zeit für das Kind und für die Partnerschaft – und niemand gerät in der sogenannten Rushhour des Lebens in dauerhafte Überlastung.

“Zweifel bedeuten nicht automatisch, dass man sich gegen Kinder entscheidet. Sie können auch zeigen, wie ernst man diese Entscheidung nimmt. Dass sich die eigene Haltung im Laufe des Lebens verändern kann, ist ganz normal. Weder Zweifel noch Entscheidungen sind in Stein gemeißelt.

Eine verlässliche Partnerschaft, ein sicherer Arbeitsplatz oder einfach das Gefühl, bereit für Kinder zu sein, können Zweifel kleiner werden lassen.

„Es gibt sehr viele Graustufen und nicht nur ein Ja oder Nein zwischen: Ich will unbedingt Kinder haben – und: Ich möchte auf keinen Fall. Viele Menschen finden sich dazwischen wieder“, bestätigt Bujard und macht deutlich, dass zwischen den beiden Polen viele persönliche Antworten liegen. Für mich bedeutet dieses Dazwischen sich gewissenhaft mit dem eigenen Kinderwunsch auseinanderzusetzen und damit Zweifel und schwierige Gedanken zuzulassen – und zugleich offen für die schönen Seiten der Elternschaft zu bleiben.

Auch Martin Bujard lenkt gegen Ende unseres Gesprächs den Blick darauf, was Menschen durch Kinder gewinnen können: „Kinder zu haben, bedeutet ein anderes Leben als vorher – und manches wird man weniger tun können. Gleichzeitig gewinnen Menschen viel dazu. Mit Kindern zu spielen, ihre Entwicklung zu erleben, zu sehen, wie sie selbstständig werden: Das wird von vielen als sehr beglückend empfunden.

“ Vielleicht ist Kinderkriegen also heute nicht mehr der selbstverständliche Lebensentwurf, für den sich viele Frauen entscheiden, ohne lange darüber nachzudenken. Sich bewusst zu fragen, welches Leben man führen möchte, sehe ich deshalb als große Chance – ganz gleich, ob am Ende die Zweifel überwiegen oder der Wunsch nach einem Kind.