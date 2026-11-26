Auf dem Schlachtfeld war sie eine resolute Killerin, seit Kriegsende ist sie apathisch, traumatisiert und hilft Menschen, ihre Gefühle zu erkunden. Nun schlägt sich „Violet Evergarden“ zum Sparpreis in die Heimkinos – als hochwertige Gesamtedition!

Auf dem Schlachtfeld war sie eine resolute Killerin, seit Kriegsende ist sie apathisch, traumatisiert und hilft Menschen, ihre Gefühle zu erkunden. Nun schlägt sich „Violet Evergarden“ zum Sparpreis in die Heimkinos – als hochwertige Gesamtedition!

Atemberaubend-schöne Schauplätze voller Persönlichkeit und Leben, eine komplexe, mit sich hadernde Hauptfigur und eine intime, gefühlvolle Geschichte, die in epischer Bandbreite erzählt wird: Die Anime-Serie „“ und ihre filmischen Ableger spielen in einer fantastischen Welt, in der Gegenwart und Vergangenheit, West und Ost ein bezauberndes Gesamtbild ergeben. Nicht zuletzt dadurch erkämpfte sich die Saga rund um die titelgebende Ex-Killermaschine eine innige Fanbase.

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Nun bekommen Fans einen neuen Anreiz, sich den Anime als stattliche Box ins Regal zu stellen:Das mit sieben Discs auftrumpfende „Violet Evergarden“-Set gehört glasklar zu den Black-Week-Highlights und enthält die gesamte Anime-Serie, „Violet Evergarden – Erinnerungen“ und den Epilog „ Da diese Anime-Saga nicht nur aufgrund ihrer bittersüßen Figurenentwicklung und detailreich-atmosphärischen Animation populär ist, sondern auch ihr Soundtrack gefeiert wird, gibt es als Extra obendrein einen Konzertfilm. Als haptische Goodies liegen dem Set mehrere Booklets bei.