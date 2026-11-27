Überraschung in Dublin: Prinzessin Rajwa begleitet Hussein zum Technologieforum und zieht mit ihrem Look alle Blicke auf sich.

hat in Dublin für einen echten Überraschungsmoment gesorgt. Beim jordanisch-irischen Forum für neue Technologien zeigte sie sich an der Seite ihres Ehemannes,. Ihre Haare trug sie zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Für Hussein stand der Besuch in Irland im Zeichen seiner Rolle als künftiger König und Repräsentant seines Landes. Zwei Tage lang hatte derAußerdem kam er mit führenden Vertretern des Seanad und des Dáil Éireann zusammen, den beiden Kammern des irischen Parlaments. Auch eine Begegnung mit der irischen Präsidentin war im Rahmen seiner Reise vorgesehen.

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Aufdeutlich, wie wichtig ihm der Besuch ist: "Wir messen unseren Beziehungen zu Irland große Bedeutung bei und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern auszubauen.