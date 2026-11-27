Europas Windkraftbranche steht unter Druck. Chinesische Hersteller drängen auf den Markt. Ein Experte spricht sich dagegen aus.

Europas Windkraftbranche steht unter Druck. Chinesische Hersteller drängen auf den Markt. Ein Experte spricht sich dagegen aus. Wenn es chinesischen, staatlich geförderten Herstellern von Windkraftanlagen gestattet wird, auf den europäischen Markt zu drängen, könnte das den Herstellern in Europa Schaden zufügen.

Ulrich Elmer Hansen von der Technical University of Denmark findet das gefährlich.

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„Es ist schwer, das anders zu sehen: In dem Fall können Teile der Industrie genauso gut den Betrieb einstellen“, sagt er gegenüber dem Fachportal „China ist einer der stärksten Produzenten von Windkraftanlagen. Jetzt wollen diese Hersteller auf den europäischen Markt drängen.