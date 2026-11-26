Bei 140 britischen Passagierflügen fiel Anfang November zeitweise das GPS aus. Ein russisches Kriegsschiff steht unter Verdacht – doch Belege für eine Beteiligung gibt es nicht.

Bei 140 britischen Passagierflügen fiel Anfang November zeitweise das GPS aus. Ein russisches Kriegsschiff steht unter Verdacht – doch Belege für eine Beteiligung gibt es nicht.

Am 9. November 2026 fiel über der Nordsee für rund 20 Minuten die GPS-Navigation bei 140 Passagierflügen teilweise aus. Betroffen waren Maschinen, die unter anderem von Edinburgh, Manchester und London-Heathrow gestartet waren. Rund 40 der betroffenen Flugzeuge befanden sich im britischen Luftraum, berichtet der „Zu den betroffenen Verbindungen gehörten demnach ein Ryanair-Flug von Edinburgh nach Rom, eine Easyjet-Maschine von Manchester ins ägyptische Hurghada und ein British-Airways-Flug von London nach Stockholm.

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Sieben Flüge, deren Besatzungen einen GPS-Ausfall meldeten, erhielten beim Anflug auf den Amsterdamer Flughafen Schiphol Unterstützung durch die niederländische Flugsicherung, so der „Telegraph“. Der wahrscheinliche Ursprung wurde rund 300 Kilometer vor der englischen Küste geortet. Zur selben Zeit fuhr dort ein russischer Konvoi mit denHexbird wertete die automatischen Positionsmeldungen der Flugzeuge aus. Bei Flugzeugen in Reiseflughöhe nahm die Navigationsgenauigkeit gleichzeitig deutlich ab.