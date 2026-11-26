Für viele Händler in Hessen beginnt mit dem ersten Adventswochenende eine besonders umsatzstarke Zeit. Die Städte setzen trotz knapper Kassen auf Aktionen – und gute Erreichbarkeit.

Für viele Händler in Hessen beginnt mit dem ersten Adventswochenende eine besonders umsatzstarke Zeit. Die Städte setzen trotz knapper Kassen auf Aktionen – und gute Erreichbarkeit.

Frankfurt/Darmstadt/Bad Nauheim - Das erste Adventswochenende steht an - und Hessens Innenstädte wappnen sich für das Weihnachtsgeschäft. Für den Handel sei die Weihnachtszeit von enormer Bedeutung.

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"Einige Sortimente machen in dieser Zeit über 30 Prozent des Jahresumsatzes", sagt Sven Rohde, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen. "Für viele hessische Innenstädte ist das erste Adventswochenende der offizielle Startschuss ins Weihnachtsgeschäft. " Weil das hessische Ladenöffnungsgesetz verkaufsoffene Sonntage im Advent nicht erlaube, konzentrierten sich die Aktionen vor allem auf Freitag und Samstag. Und: Die hessischen Städte würden sich einiges einfallen lassen, trotz knapper Kassen, sagt Rohde.