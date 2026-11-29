Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) und Eckart von Hirschhausen besuchen in einer neuen ARD-Doku die 17-jährige Rosa, die rund um die Uhr gepflegt werden muss. Ihre Mutter kritisiert die geplante Pflegereform und erklärt, warum Auszeiten für Familien wie ihre dann schwer zu finanzieren wären.

Gesundheitsminister Carsten Linnemann und Eckart von Hirschhausen besuchen in einer neuen ARD-Doku die 17-jährige Rosa, die rund um die Uhr gepflegt werden muss. Ihre Mutter kritisiert die geplante Pflegereform und erklärt, warum Auszeiten für Familien wie ihre dann schwer zu finanzieren wären.

-Dokumentation „Hirschhausen und die Pflege“. Dem Mediziner und Moderator geht es in seiner neuen Recherche nicht nur um die Pflegebedürftigen selbst, sondern vor allem auch um die Menschen, die sich Tag für Tag um sie kümmern. Das geplante Pflegeneuordnungsgesetz soll das Pflegesystem neu ordnen und die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren. Bereits Anfang 2027 könnten die ersten Änderungen in Kraft treten.

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Doch was bedeutet die geplante Reform konkret für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen? Um dieser Frage nachzugehen, besucht Hirschhausen gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann die 17-jährige Rosa und ihre Mutter Bettina in Berlin. Rosa ist schwer mehrfachbehindert und rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. Den größten Teil der Pflege übernimmt ihre Mutter.