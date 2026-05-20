In Portugal: Inocent Children Found Abandoned After Being Tagged to Look for a Toy Come on the Highway

Two innocent French Children, aged 3 and 5, were found in Portugal, dumped off the highway by their parents after being tagged to look for a toy. The incident occurred on a stretch of Portuguese highway which has extremely hot temperatures at 19:30 hours on a Tuesday night.

Sie liefen weinend über die staubige Straße und riefen um Hilfe: In Portugal wurden zwei französische Kinder (3 und 5) auf einer Landstraße gefunden. Ihre Eltern hatten sie offenbar absichtlich ausgesetzt und waren einfach davongefahren!inetz Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Nationalstraße 253 zwischen Alcácer do Sal und Comporta ( Portugal ) gefunden.

In der Region ist es um diese Zeit noch fast 30 Grad Celsius heiß. Augenzeuge Alexandre Quintas sah die Kinder im Rückspiegel seines Autos, als sie plötzlich auf die Fahrbahn liefen. Er stoppte sofort.erzählte der Mann, dass der Junge (5) ihm auf Französisch gesagt hätte, die Eltern hätten ihn und seine kleine Schwester einfach zurückgelassen: „Mir wurde sofort klar, dass sie ausgesetzt worden waren, als ich sah, wie die Rucksäcke gepackt waren.

“ Laut Quintas enthielten die Taschen Kleidung zum Wechseln, zwei Orangen und zwei Flaschen Wasser. Einige Zeit später, als die Geschwister die Augenbinde abnahmen, waren die Mutter und der Stiefvater verschwunden. Quintas fuhr mit den Kindern zur Bäckerei der Familie. Dort alarmierte er die.

Die Beamten brachten die Geschwister ins Krankenhaus, wo sie untersucht wurden. Die Beamten ermittelten, dass die Kinder aus Frankreich stammen, eine Vermisstenanzeige gab es nicht. Den Geschwistern geht es den Umständen entsprechend gut, sie sollen inzwischen in der französischen Botschaft sein. Die Eltern wurden, so berichten mehrere Medien, bereits identifiziert.

Ob sie schon gefunden und befragt wurden, ist aktuell nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall dem Familien- und Jugendgericht gemeldet. Die Ermittlungen laufen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

World Child's Abduction Portugal French Children Well-Being Of The Children French Embassy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russland als Argument: Saab preist Gripen für Portugal als bessere Wahl als F-35Portugal sucht einen Nachfolger für seine alternden F-16-Jets. Ein ehemaliger Kampfpilot der schwedischen Luftwaffe wirbt nun für einen schwedischen Jet und erklärt, warum er den Gripen im Ernstfall sogar der F-35 überlegen sieht.

Read more »

Vodafone Rally de Portugal - WRC - SPEEDWEEK.comAlle Infos zum Vodafone Rally de Portugal: Streckendetails, Rennzeiten und Ergebnisse auf einen Blick. Bleib auf dem Laufenden und verpasse nichts von diesem Motorsport-Highlight!

Read more »

Official confirmation: Buckelwal 'Timmy' found dead off Danish Island of AnholmThe Danish authorities want to remove the carcass of Buckelwal 'Timmy' from a popular beach after it was officially confirmed that the animal had passed away. The DAA will now decide the fate of the carcass based on animal welfare concerns.

Read more »

Italian TUI members found dead in Maledivian underwater caves; search for missing continuesFive Italians were found dead in a challenging Maledivian underwater cave expedition. This tragic event occurred after a deep dive; now GoPro footage will shed light on the accident. Investigators and authorities aim to finally discover the truth behind the accident that claimed the lives of five experienced divers and one military rescue diver. The recent discovery of the last two victims' bodies brings closure to the families and the Maledivian government. Investigators are now concentrating on looking into the GoPro footage and digital recordings of the dive, which could fill crucial gaps in their understanding of the tragic event. The aim is to find out whether the depth was too extreme for the experience level of the participants and the nature of the inflow of water into the caves.

Read more »