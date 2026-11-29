Vor der Parlamentswahl in Spanien bestimmt die Zuwanderung den Wahlkampf. Helfen dürfte das der Opposition, die sich Chancen auf die Regierung ausrechnet. Das Schicksal von Premier Sánchez, der im Wahlkampf auf linke Themen setzt, hat auch Folgen für die EU.

Vor der Parlamentswahl in Spanien bestimmt die Zuwanderung den Wahlkampf. Helfen dürfte das der Opposition, die sich Chancen auf die Regierung ausrechnet. Das Schicksal von Premier Sánchez, der im Wahlkampf auf linke Themen setzt, hat auch Folgen für die EU.

Völlig überfüllte Holzboote voller erschöpfter Menschen aus Westafrika, die tagelang unterwegs waren, um EU-Gebiet zu erreichen. Flüchtlingslager, die längst an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Und Helfer und Beamte, die überfordert ihr Bestes geben. Solche Bilder von den Kanarischen Inseln waren im spanischen Fernsehen zuletzt wieder häufig zu sehen.

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Allein am vergangenen Dienstag erreichten mehr als 2100 Personen El Hierro, die kleinste Hauptinsel des Archipels. So viele waren es noch nie an einem Tag. Die Insel mit gut 12.000 Einwohnern ist der Hotspot der aktuellen Migrationsbewegung. Für den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez kommt das Thema zur Unzeit: An diesem Sonntag wird in Spanien gewählt.