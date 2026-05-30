In the Grey-Flop: Schlechte Vorzeichen für Highlander-Remake mit Henry Cavill?

Guy Ritchies Actionfilm 'In the Grey' enttäuscht an den Kinokassen - und wirft Fragen zur Zugkraft von Hauptdarsteller Henry Cavill auf. Für das kommende Highlander-Remake könnte das ein düsteres Omen sein.

Guy Ritchies neuer Actionfilm 'In the Grey' ist in den Kinos ein Flop - und das könnte ein düsteres Omen für das geplante 'Highlander'-Remake mit Henry Cavill sein.

Der Film, der mit Starbesetzung wie Cavill und Jake Gyllenhaal aufwartete, spielte an den Kinokassen weltweit nur enttäuschende 70 Millionen Dollar ein, bei einem Budget von ebenfalls etwa 70 Millionen. Das ist besonders ernüchternd, wenn man bedenkt, dass das Original 'Highlander' mit Christopher Lambert und Sean Connery ebenfalls kein Kassenschlager war. Dennoch setzen die Produzenten große Hoffnungen in das Remake, das von keinem Geringeren als John-Wick-Regisseur Chad Stahelski inszeniert wird.

Stahelski hat mit seiner Arbeit das moderne Actionkino neu definiert und Keanu Reeves' Karriere wiederbelebt. Nun soll er dasselbe für Henry Cavill tun, der nach seinem Ausstieg aus 'The Witcher' und durchwachsenen Kinohits wie 'Argylle' und 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' an Zugkraft verloren hat. Die Frage ist: Liegt es an Cavills Projektauswahl oder daran, dass seine Fangemeinde eher Streaming-Dienste als Kinosäle bevorzugt?

Immerhin war sein größter Erfolg der letzten Jahre die Netflix-Serie 'The Witcher', und auch die 'Enola Holmes'-Filme liefen über den Streamingdienst. Vielleicht ist Cavill einfach ein Opfer des sich wandelnden Marktes, in dem selbst Stars mit großer Online-Community nicht unbedingt Kinokarten verkaufen. Das könnte auch erklären, warum 'In the Grey' trotz guter Publikumsbewertungen (83% bei Rotten Tomatoes) scheiterte. Die Branche beobachtet genau, ob Cavill das nötige Star-Potential für einen Blockbuster wie 'Highlander' mitbringt.

Doch nicht nur Cavills Stern sinkt, auch das Genre der Fantasy-Actionfilme kämpft ums Überleben. Christopher Nolans 'Oppenheimer' war ein Kinohit, aber sein neues Fantasy-Projekt verzeichnet einen alarmierenden Rückgang des Interesses. Das Highlander-Remake setzt daher auf ein Ensemble mit Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan und Jeremy Irons, um das Risiko zu streuen. Selbst Lionsgate, das ursprünglich als Studio engagiert war, zog sich zurück - ein weiteres Warnsignal.

Ob Chad Stahelski mit seiner actiongeladenen Handschrift das Ruder herumreißen kann, bleibt abzuwarten. Die Fans hoffen, dass das Remake nicht dasselbe Schicksal erleidet wie 'In the Grey'





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