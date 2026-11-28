Eine intime Fanfrage entlockt Ina Borck eine klare Antwort. Dabei verrät sie auch Details über ihre Beziehung mit Fabi.

hat ihrer Community einen äußerst intimen Einblick in ihr Liebesleben gewährt. Im Rahmen einer aktuellen-Fragerunde beantwortete die Influencerin die neugierigen Fragen ihrer Follower – darunter auch eine besonders private Erkundigung zu ihrem Partner Fabi: Ein Fan hakte nach, wie es um die Intimität zwischen den beiden bestellt sei.

Außerdem fragte er, ob diese überhaupt noch funktioniere und obsie denn noch brauche. Die Influencerin war von der Art der Frage zwar wenig begeistert, wich ihr aber nicht aus. Auch das große Interesse fremder Menschen an ihrem Liebesleben konnte sie nicht wirklich nachvollziehen. Vorher machteallerdings deutlich, was sie von der Frage hält.

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"Finde die Formulierung der Frage ganz komisch ... ", schrieb sie auf"Allgemein kann ich nicht verstehen, wieso man sich dafür interessiert, wer was im Schlafzimmer macht. " Danach ging sie aber direkt auf die Frage ein: "Um deine Neugierde zu stillen: Ja, wir schlafen miteinander. " Abgehakt war das Thema für die Influencerin damit allerdings noch lange nicht.