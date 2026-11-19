Die Schauspielerin Ina Paule Klink spricht erstmals offen über ihre langen Kämpfe mit Depressionen und einem destruktiven Selbstbild aus ihrer Kindheit. Rückblickend beriChtet die 46-Jährige von verbalen Angriffen wegen ihres Aussehens und ihrem Wunsch, ein Junge zu sein,sowie ihrer aktuellen Arbeit mit Lebenspartner Roland Suso Richter.

Offenlegung der psychischen Belastungen

Kindheitstrauma und Identitätsfindung

Die deutsche Schauspielerin Ina Paule Klink , die international vor allem durch ihre Rolle als Anwältin Alex Holtkamp in der Krimireihe Wilsberg renommiert wurde, hat in einem aktuellen Interview mit dem Magazin Superillu tiefe Einblicke in ihre persönlichen Kampfprozesse gegeben. Die 46-jährige Künstlerin, die auf der Leinwand stets souverän und präsent wirkt,räumt ein, dass hinter dieser professionellen Fassade jahrelange dunkle Phasen existierten. Sie beschreibt ihre vergangene Zeit als weit weniger leichtlebig, als es das öffentliche Bild zunächst vermuten lässt. ein zentrales Thema in ihrem Wohnen waren dabei Depressionen , die sie als eine große Belastung identifiziert. Der Ausspruch, dass wo Licht ist, auch Schatten liegt,findet auf ihre Lebenssituation eindeutige Anwendung. Sie betonte, dass diese psychischen Schwierigkeiten kein flüchtiges Phänomen waren, sondern ein Dauerzustand, der ihren Alltag über Jahre hinweg prägte und ihre Wahrnehmung der eigenen Person maßgeblich beeinflusste.

Rückblickend führt die Schauspielerin diese negativen Selbstwahrnehmungen bis in ihre Kindheit zurück. sie beschreibt, dass sie während ihrer Jugend Jahre lang ein ziemlich destruktives Bild von sich selbst hatte. Klink erzählt offen, dass sie als Kind nicht als klassisch hübsch wahrgenommen wurde und stattdessen wiederholt als hässlich bezeichnet wurde. Diese verbalen Angriffe gingen nicht von ihrer eigenen Familie aus,sondern kamen von anderen Kindern oder Bekannten. Die häufige Bemerkung, wie unattraktiv sie sei, hinterließ tiefe Narben in ihrem Selbstbewusstsein. Als Bewältigungsmechanismus entwickelte sie den starken Wunsch, ein Junge zu sein. Bis zu ihrem elften Lebensjahr trug sie daher ganz kurze Haare, ein Zustand, den sie anschließend in der Therapie bearbeitete. es dauerte lange,bis sie sich eingestehen konnte, das ihre natürliche Form in Ordnung war und dass sie das sein durfte, was sie war. diese Akzeptanz ihrer selbst ist erst mit zunehmendem Alter und der notwendigen psychologIschen Arbeit erreicht worden.

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Professionelle Zusammenarbeit mit Lebenspartner

Parallel zu ihrer privaten Heilungsreise entwickelte sich genauso ihre Karriere weiter. heute steht Ina Paule Klink als erfahrene Darstellerin fest im Branchengeschäft. Eine Besonderheit in ihrer aktuellen Arbeit ist die enge Verbindung zu ihrem Lebenspartner Roland Suso Richter. Der Regisseur und Produzent ist zwanzig Jahre älter als sie, und das Paar ist seid sechs Jahren zusammen. Sie arbeiten bereits seit Längerem beruflich Hand in Hand, wobei Klink in den Produktionen rund um den Zürich-Krimi die Rolle der Rechtsanwältin Dominique Kuster übernimmt. Suso Richter führt in diesen Projekten regelmäßig Regie. Für seinen neuesten Film Mordach, einen zweiteiligen ARD-Krimi, übernahm die Schauspielerin sogar die ungewöhnliche Rolle einer Leiche. Für die mit dem Beruf vertraute Künstlerin stellt diese Darstellung ein absolutes Novum dar und zeigt ihre Bereitschaft, genauso hinter die Kamera zu treten oder zumindest nicht im Vordergrund der Handlung zu stehen, um der Geschichte einen speziellen Dienst zu erweisen.

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Öffentliche Wahrnehmung und Kontext

Die Offenheit, mit der Klink über ihre Depressionen und ihr vergangenes Selbstbild spricht, trägt dazu bei, die Sterotype im entertainmentnahen Umfeld aufzubrechen. Oft wird angenommen, dass Popularität und professionelle Erfolge automatisch mit innerer Zufriedenheit einhergehen. Ihre Geschichte widerlegt dieses Klischee deutlich. Während sie auf der Bildfläche als starke, unabhängige Frau wahrgenommen wird, zeigt das Interview die menschliche Verletzlichkeit,die oft hinter den Kulissen wirkt. Die Kombination aus ihrer langjährigen Erfahrung in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft und ihrer aktuellen persönlichen Offenheit macht diesen Moment zu einem bedeutenden Beitrag im öffentlichen Diskurs über psychische Gesundheit. Sie nutzt ihre Plattform, um zu verdeutlichen, dass der Route zur Selbstakzeptanz regelmäßig langwierig ist und professionelle Hilfe erfordert. Durch die Zusammenarbeit mit ihrem Partner in Projekten wie Mordach zeigt sie zudem, wie persönliche und berufliche Beziehungen sich gegenseitig unterstützen können, während sie gleichzeitig ihre künstlerische Bandbreite weiter ausdeutet.