Astrologin Inbaal Honigman identifiziert Schütze, Löwe, Steinbock und Widder als besonders glücksverwöhnte Zeichen. Hintergrund sind Jupiter-Einflüsse und harte Arbeit.

Die israelische Astrologin und Medienperson Inbaal Honigman vertritt die Ansicht, dass Glück nicht bloß ein stochastisches Phänomen ist. Sie behauptet, dass bestimmte Menschen naturgegeben eine höhere Wahrscheinlichkeit für günstige Umstände haben. Dies sei direkt mit ihrer astrologischen Konfiguration verbunden. Honigman identifiziert vier具体的 Sternzeichen, die in allen Lebensbereichen über einen natürlichen Vorteil beim Glück verfügen.

Astrologin definiert Naturgewolltes Glück

Inbaal Honigman, die fünfundsiebzig Jahre alt ist, unterscheidet zwischen zwei Arten von Glück. Eine Gruppe wird mit Glück geboren und erfährt kontinuierlich positive Zufälle. Dazu gehört das spontane Sinken von Online-Preisen beim Buchen oder das sofortige Ziehen der ersten Losnummer bei einer Tombola. Diese Menschen erhalten oft Jobs oder Gehaltserhöhungen, ohne aktiv danach zu suchen. Die andere Gruppe erschafft sich ihr Glück durch harte Arbeit oder das Knüpfen von Kontakten zu einflussreichen Personen. Honigman hebt hervor, dass es ein spezifisches Sternzeichen gibt, das in dieser natürlichen Begabung herausragt.

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Schütze profitiert von Jupiter-Aspekt

Der Schütze gilt laut der Astrologin als das klassische Beispiel für geborenes Glück. Diese Kategorie wird vom Planeten Jupiter beeinflusst, der traditionell für Wachstum, Reisen und das Gelingen von Vorhaben steht. Schützen zeichnen sich durch einen freiheitsliebenden, fröhlichen und abenteuerlustigen Charakter aus. Sie neigen dazu, Risiken nicht zu lange zu bedenken, sondern greifen bei sich bietenden Gelegenheiten direkt und entschlossen zu. Der planetare Schutz durch den Jupiter gilt dabei als primärer Faktor für diese anhaltende positive Lebensführung.

Löwe gewinnt Verbündete durch Selbstbewusstsein

Auch dem Löwen wird nachgesagt, dass das Schicksal auf seiner Seite steht. Dies liegt an seinem sonnigen und extrem selbstbewussten Auftreten, das andere Menschen zu Verbündeten macht. Durch diese natürliche Ausstrahlung gewinnt der Löwe zahlreiche Chancen im Beruf und im Privatleben. Ein entscheidender Faktor ist zudem, dass Löwen ihren Erfolg gerne mit anderen teilen. Dieses Verhalten führt dazu, dass Gefallen später in Form von Gegenseitigkeit und Unterstützung zurückgegeben werden, was den Erfolgsspirale weiter antreibt.

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Steinbock arbeitet sich zum Wohlstand hoch

Im Gegensatz zu den zuvor genannten Zeichen arbeitet der Steinbock seinen Wohlstand mühsam heraus. Steinböcke lieben Luxus und sind unermüdliche Workaholics, die ununterbrochen für ihr erträumtes Leben schuften. Inbaal Honigman erklärt, dass die Arbeitsintensität direkt mit dem Ausmaß des Glücks korreliert. Da Steinböcke so sehr damit beschäftigt sind, nach Erfolg zu streben, nehmen sie ihren eigenen Erfolg oft gar nicht wahr. Sie vergessen häufig, sich zurückzulehnen und die Früchte ihrer Arbeit tatsächlich zu genießen, obwohl ihre harte Arbeit das Fundament für ihr Glück bildet.

Widder nutzt ständige Bewegung für Chancen

Dem Widder bietet die ständige Bewegung im Alltag hervorragende Voraussetzungen. Er probiert verschiedene Dinge aus und packt täglich eine Vielzahl von Aufgaben ohne Pausen an. Je beschäftigter der Widder bleibt, desto mehr neue Gelegenheiten eröffnen sich ihm. Diese hohe Aktivität führt dazu, dass Widder durch ihre fortwährende Bewegung und ihren Einsatz häufiger in Situationen geraten, die als glückliche Zufälle interpretiert werden können, da sie schlicht mehr Chancen durch ihre Anwesenheit wahrnehmen.