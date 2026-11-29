Indexänderungen können ETFs grundlegend verändern. Was sich für Anleger ändert, welche Kosten drohen und worauf Sie bei Mitteilungen achten sollten. Ihr ETF...

Ihr ETF kann plötzlich einen anderen Index abbilden – ohne dass Sie etwas tun. Was Indexänderungen für Rendite, Risiko und Kosten bedeuten und woran Sie sie rechtzeitig erkennen.

Ihr ETF ist plötzlich ein anderes Produkt, ohne dass Sie etwas dafür getan haben? Genau das kann bei einer Indexänderung passieren. Ein ETF bildet einen Index nach. Wechselt der Anbieter diesen Index oder passt ihn an, muss der Fonds nachziehen.

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Er kauft und verkauft Wertpapiere und verschiebt Gewichtungen, Länder und Branchen. Damit ändert sich oft auch Ihr Risiko. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.