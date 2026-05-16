India Rischko trainiert Sarah Engels für ihr großes ESC-Auftritt

India Rischko, die bekannteste Choreografin Deutschlands, hat Sarah Engels für ihr großes Auftritt am Samstag beim Eurovision Song Contest gecoacht. India hat die Tanzszenen und Bewegungsabläufe für Sarah entwickelt und trainiert mit ihr seit Monaten bis zum letzten Tag vor ihrem ESC-Auftritt am Samstag. Beide haben hart an sich gearbeitet und sich weiterentwickelt, aber es gab Bedenken, ob Sarahs Auftritt wirklich gut werden würde. India ist die letzte Person, die Sarah sieht, bevor sie auf die Bühne geht, und sie motiviert sie noch einmal. Beide sind perfektionistisch, aber sie lachen auch extrem viel zusammen.

India Rischko , die bekannteste Choreografin Deutschlands, hat Sarah Engels für ihr großes Auftritt am Samstag beim Eurovision Song Contest gecoacht. India entwickelte die Tanzszenen und Bewegungsabläufe für Sarah und trainiert mit ihr seit Monaten bis zum letzten Tag vor ihrem ESC-Auftritt am Samstag.

India hat Bedenken gehabt, ob Sarahs Auftritt wirklich gut werden würde, aber sie hat hart an sich gearbeitet und sich weiterentwickelt. Sarahs große Stärke ist ihre Disziplin, und sie ist auch sehr selbstkritisch. India ist die letzte Person, die Sarah sieht, bevor sie auf die Bühne geht, und sie motiviert sie noch einmal. India führt Sarah mit strenger Hand, aber immer mit viel Liebe und Herz.

Sie ist zwar streng, aber sie lässt Sarah auch viel Herz und Liebe spüren. Beide sind perfektionistisch, aber sie lachen auch extrem viel zusammen





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