Im Streit um Einfuhrzölle wirft Indien dem Autokonzern Volkswagen irreführende Behauptungen über die Geschäftspraktiken von Konkurrenten vor.

Über den Import zerlegter Autos soll VW in Indien 1,4 Mrd. Dollar an Einfuhrzöllen unterschlagen haben. Laut dem Autobauer gehen vergleichbare Konkurrenten ähnlich vor - die indischen Behörden wollen das aber nicht gelten lassen.

Indien wirft VW in Zollstreit irreführende Behauptungen vorIm Streit um Einfuhrzölle wirft Indien dem Autokonzern Volkswagen irreführende Behauptungen über die Geschäftspraktiken von Konkurrenten vor. Das Unternehmen soll nach Darstellung indischer Behörden Einfuhrzölle in Höhe von 1,4 Mrd. Dollar unterschlagen haben, indem es fast vollständige Autos in zerlegter Form importiert und in dem Land montiert habe. Um von niedrigeren Zollsätzen zu profitieren, habe VW diese Einfuhren als Einzelteile deklariert.

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Indien erhebt auf fertige Auto-Bausätze einen Zoll von 30 bis 35%, auf Einzelteile sind es 5 bis 15%. VW hatte gegen den Bescheid der Behörden Klage eingereicht. Gerichtsunterlagen zufolge hatte Europas größter Autobauer dabei auf das Vorgehen anderer Autobauer wie Mercedes-Benz und BMW verwiesen. Das Unternehmen führte in den Unterlagen an, „jeder Hersteller vergleichbarer Autos“ gehe bei seinen Importen ähnlich vor und nutze das „Teile-Komponenten-Modell“.