Industrie-Schock in Essen: Traditionsbäckerei Lieken schließt Werk in Borbeck

Die Großbäckerei Lieken stellt die Produktion in Essen-Borbeck bis Ende 2026 ein, wovon etwa 120 Mitarbeiter betroffen sind. Grund sind wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Die Stadt Essen und insbesondere der Stadtteil Borbeck wurden kürzlich von einer Nachricht erschüttert, die tief in die lokale Gemeinschaft und die regionale Wirtschaft einschlägt.

Die Traditions-Großbäckerei Lieken hat offiziell bekannt gegeben, dass sie ihr bedeutendes Werk in Essen-Borbeck schließen wird. Diese Entscheidung bedeutet für fast 120 Mitarbeiter das Ende ihres Arbeitsplatzes und markiert einen traurigen Wendepunkt für einen Betrieb, der über Jahrzehnte hinweg ein fester Bestandteil der industriellen Landschaft der Region war. Die Belegschaft wurde am Freitag, dem 8. Mai, in einer kurzfristig anberaumten Versammlung über die Pläne informiert, wonach der Betrieb bis zum 31.

Dezember 2026 vollständig eingestellt werden soll. Besonders schmerzhaft ist die Nachricht für jene, die das Werk nicht nur als Arbeitsstätte, sondern als Teil ihrer eigenen Lebensgeschichte betrachten. Im Zentrum der Produktion in Borbeck stand unter anderem der weit verbreitete Golden Toast, ein Produkt, das in zahllosen deutschen Haushalten fest verankert ist und täglich auf vielen Frühstückstischen landet.

Während die Produktion dieses beliebten Produkts nicht vollständig eingestellt wird, sondern auf andere Standorte des Unternehmens verteilt wird, bedeutet dies für den Standort Essen das endgültige Aus. Die Unternehmensleitung, unter der Führung von Dr. Christian Hörger, begründet diesen drastischen Schritt mit den anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In einer Zeit, in der die Lebensmittelindustrie mit massiven Herausforderungen zu kämpfen hat, sieht Lieken einen stagnierenden bis leicht rückläufigen Markt für Toastbrote und Sandwiches.

Hinzu kommen stark gestiegene Kosten in verschiedenen Produktionsbereichen, die den Betrieb am Standort Borbeck langfristig unrentabel machen sollen. Es ist ein Muster, das derzeit viele Traditionsbetriebe im Ruhrgebiet betrifft, die zwischen steigenden Energiekosten und sich wandelnden Konsumgewohnheiten der Kunden zerrieben werden. Die menschlichen Auswirkungen dieser Entscheidung sind jedoch kaum in Zahlen zu fassen. Berichte vom betroffenen Standort zeichnen ein Bild tiefer Verzweiflung.

Martin Mura, der Regionalgeschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), schilderte emotionale Szenen auf dem Werksparkplatz, wo viele Beschäftigte in Tränen ausbrachen. Viele der betroffenen Mitarbeiter sind bereits seit mehreren Jahrzehnten im Unternehmen tätig und haben ihre gesamte berufliche Laufbahn mit der Marke Lieken verbunden. Die plötzliche Ankündigung löste daher einen Schock aus, der weit über die rein finanzielle Sorge hinausgeht. Die NGG hat die Pläne des Managements mit aller Schärfe kritisiert und wirft der Führungsebene eine soziale Instinktlosigkeit vor.

Ein besonderer Kritikpunkt ist der Zeitpunkt der Bekanntgabe: Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es im Werk keinen gewählten Betriebsrat, was die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer erheblich schwächt. Erst im kommenden Monat soll eine Wahl stattfinden, doch die Entscheidung über die Schließung ist bereits gefallen. In den kommenden Tagen plant die Unternehmensleitung, Einzelgespräche mit den betroffenen Mitarbeitern zu führen, um über Abfindungen und mögliche Alternativen zu sprechen.

Dennoch bleibt die Zukunft für viele ungewiss, da der Arbeitsmarkt für spezialisierte Fachkräfte in der Großbäckerei in dieser Region begrenzt ist. Die Schließung des Werks in Essen-Borbeck steht zudem nicht isoliert da. Erst kürzlich wurde bekannt, dass auch die Warsteiner-Gruppe strategische Veränderungen an ihren Standorten vornimmt, wovon rund 220 Arbeitsplätze betroffen sind. Dies unterstreicht einen Trend zur Konsolidierung und Zentralisierung in der Lebensmittelindustrie, bei dem kleinere oder weniger effiziente Standorte zugunsten großer Logistikzentren aufgegeben werden.

Für Essen bedeutet dies den Verlust eines Stücks Industriegeschichte und eine schwere Zerreißprobe für die betroffenen Familien, die nun mit der Ungewissheit einer beruflichen Neuorientierung konfrontiert sind





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