Unternehmen nutzen KI-Tools wie Claude Code und Gemini für Analysen und strategische Themen. Industrielle KI erfordert Daten, spezifisches Wissen und Vorhersagbarkeit. Angesichts schneller Innovation in China und Überregulierung in Europa ist der Investitionswille gestiegen, doch Technologie müsse mehr wertgeschätzt werden.

Claude Code und Gemini - natürlich in Versionen, bei denen unsere Daten geschützt sind. Ich nutze sie regelmäßig für Analysen, aber auch Agenten für strategische Themen - beispielsweise wie es mit unserem Transformations-Programm One Tech Company weitergehen soll.

Es ist erstaunlich, was da rauskommt.hat vorgeschlagen, den Transformationsprozess mit einem regionalen Austauschprogramm für unsere Mitarbeiter zu untermauern. Das ist absolut sinnvoll, um die Integration voranzubringen. Unsere Jahrhundertchance ist industrielle KI. Dafür braucht man Daten und tiefes spezifisches Wissen zum jeweiligen Bereich der Industrie.

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Und die Fähigkeit, eine Technologie, die bei gleicher Eingabe unterschiedliche Ergebnisse erzeugen kann, in ein industrielles Umfeld zu bringen, wo sie vorhersagbar Aufgaben löst. Das ist sehr kompliziert. Aber das ist die Chance, die wir haben. Wir kennen die Hardware, wir haben das Wissen, wir haben extrem starke Ökosysteme und wir haben die Daten.

Darauf sollten wir alle Ressourcen konzentrieren. Wenn wir das hinbekommen, dann können wir anfangen, andere Abhängigkeiten zu reduzieren. Für die Entwicklung der industriellen KI braucht man nicht wahnsinnig viel an Förderung. Das werden die deutschen Unternehmen selbst machen und die Daten einsetzen, die sie ohnehin haben.

Weil mittlerweile jeder sieht, mit welcher Geschwindigkeit in China jetzt genuine Innovation betrieben wird, statt andere zu kopieren. Auch in Bereichen, von denen wir geglaubt haben, da sind wir nicht angreifbar. Damit ist aber auch die Erkenntnis gereift: Das ist jetzt das Endspiel und wir müssen etwas unternehmen. Daraus entsteht bei den Firmen die Bereitschaft, sich zu verändern und zu investieren - weil es so nicht weitergeht.

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Noch geht das nicht schnell genug, aber es baut sich in meiner Beobachtung Momentum auf. Überregulierung ist nach wie vor das größte Hemmnis, besonders auf europäischer Ebene. Und wir haben als Gesellschaft die Spur verloren, Technologie wertzuschätzen. Wenn ich nach China gehe, fragen die Leute neugierig: „Was gibt es Neues?

“ Bei uns kommt erst mal die Sorge: „Das kostet jetzt Arbeitsplätze und was kann die Technologie noch alles anrichten? “Wir müssen die Vorteile von KI stärker herausstellen. Zum Beispiel die Chance, mit KI Krankheiten zu eliminieren, von den man nie geglaubt hat, dass man sie besiegen kann. Und in Sachen Regulierung brauchen wir von der EU eine grundlegende Korrektur beim Thema Daten.

Konkret: um industrielle KI und Innovation zu stärken, brauchen wir die Nutzung von Produktdaten durch den Hersteller der Produkte und einen wirksamen Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Außerdem würde es helfen, einen wirklich einheitlichen europäischen Markt zu schaffen. Wenn ich heute eine neue Technologie oder Plattform auf den Markt bringe, muss ich das in 27 Ländern mit unterschiedlichen Gesetzen und Vorgaben einhalten. Ein Hoffnungsschimmer ist hier das Konzept „Verstärkte Zusammenarbeit“.

Dabei können sich Staaten - es müssen mindestens neun sein - auf Regelungen verständigen, eine Koalition der Willigen bilden und vorangehen, ohne sich mit allen Mitgliedern einigen zu müssen. Und die anderen können dann mitmachen oder auch nicht. Weltmarktführer für industrielle KI werden kann, sind bekannt: Reform des Arbeits- und Energiemarktes, schnellere Prozesse, Digitalisierung, Aus- und Weiterbildung. Das muss man konsequent und schnell umsetzen - und den Menschen erklären, warum man es tut.

Denn ich glaube, viele haben inzwischen verstanden, dass es so nicht weitergeht. Aber das ist das Problem - einfach mal umsetzen und machen. Das sieht man beim Rentenpaket: Wir haben einen Vorschlag von der Rentenkommission, der als Gesamtkunstwerk bezeichnet wird. Aber statt ihn einfach als Ganzes umzusetzen, diskutieren wir ihn bis zur Unkenntlichkeit.

So geht es nicht.oder Microsoft zahlen diese Investitionen aus dem Cashflow. Die sind nicht besonders stark fremdfinanziert. Sie machen rund 60 Prozent der Industrie aus. Die restlichen 40 Prozent sind eher fremdfinanziert.

Da kann eine Korrektur kommen - aber meiner Einschätzung nach keine Krise. KI ist die größte Wette in der Geschichte der Menschheit. Da wird Geld reingepumpt ohne Ende. Wir wissen, KI hat einen Wert.

Aber was passiert, wenn die chinesischen Modelle, die sehr viel billiger sind, genauso gut werden? Was ist dann mit den Preisen und den Bewertungen der amerikanischen großen Firmen? Wenn die stark fallen, würde es eine Korrektur geben. Der Chip-Konzern Nvidia steckt durch den Abgang seines Chefs Jensen Huang in der Krise.

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Trifft das Siemens? Nein. Es ist eine Partnerschaft zwischen Firmen, an der viele Menschen auf beiden Seiten arbeiten. Wir haben fünf verschiedene strategische Projekte, die laufen einfach weiter.

Es gibt in den USA eine Initiative aus Investoren und Tech-Managern, die Huang wieder als Chef sehen wollen. Wurden Sie als wichtiger Nvidia-Partner dafür auch angefragt? Sie wollen Siemens in die Liga der Top-30-Unternehmen weltweit führen. Das käme etwa einer Verdoppelung der Börsenbewertung auf rund 400 Milliarden Euro gleich.

Wie viel Arbeit haben Sie noch vor sich, um dahin zu gelangen? Ich glaube, wir haben noch viel mehr Potenzial. Weil wir eine einzigartige Position haben, industrielle KI wirklich zum Leben zu bringen. Knacken wir 400 Milliarden in den nächsten drei, fünf Jahren?

Wahrscheinlich nicht. Ich versuche natürlich, wirklich schnell da hinzukommen. Aber ich werde auch keinen Blödsinn machen, um das zu erreichen. Aber da geht es nicht um mich und um einen Zeitpunkt.

In der Prognose sind keine Zukäufe enthalten. Das käme noch dazu. Und wir versuchen auch weiter, Firmen zu kaufen. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht.

Und das machen wir auch weiter. Die Größenordnung ist nicht das Thema. Auch wenn es um 10 Milliarden geht. Wenn wir ein Zielunternehmen haben, wo wir Synergien generieren können, dann haben wir die Mittel auch für sehr, sehr große Übernahmen.

Aber je größer, desto risikoreicher. Wir müssen sehr umsichtig mit dem vielen Geld umgehen, das wir haben. Wir haben in Führungspositionen einen zunehmend höheren Anteil an exzellenten weiblichen Talenten. Und wenn da eine Frau dabei ist, die das Potenzial hat und dann auch aufsteigen kann, würde ich das natürlich begrüßen.