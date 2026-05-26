Industrielle Krise: Massive Jobverluste in der Metall- und Elektrobranche drohen

Arbeitgeberverbände warnen vor einem dramatischen Stellenabbau in der deutschen Industrie und fordern ein härteres Vorgehen gegen unfaire Wettbewerbspraktiken aus China.

Die deutsche Metall- und Elektroindustrie befindet sich in einer tiefen Krise, die von führenden Arbeitgebervertretern als dramatisch eingestuft wird. Udo Dinglreiter, der Präsident von Gesamtmetall, hat eindringlich vor einem massiven Stellenabbau gewarnt, der das Fundament der industriellen Basis in Deutschland erschüttern könnte.

Bereits seit dem Jahr 2019 sind schätzungsweise 300.000 Arbeitsplätze in diesem Sektor verloren gegangen, wodurch die Gesamtzahl der Beschäftigten mittlerweile auf unter 3,8 Millionen gesunken ist. Die Sorge ist jedoch weitaus größer, dass dies erst der Anfang einer noch weitreichenderen Entwicklung ist. Dinglreiter warnte in einem Gespräch mit dem 'Handelsblatt', dass die Gefahr bestehe, weitere 300.000 Stellen zu verlieren.

Sollte dieses Worst-Case-Szenario eintreten, würde die Beschäftigungsquote in der Branche auf ein Niveau fallen, das niedriger ist als der tiefste Stand nach der deutschen Wiedervereinigung. Da die Metall- und Elektroindustrie einen zentralen Pfeiler der gesamten deutschen Wirtschaftsstruktur darstellt, hätte ein solcher Kahlschlag weitreichende negative Auswirkungen auf den gesamten Wohlstand des Landes. Ein wesentlicher Treiber dieser negativen Entwicklung ist die verschärfte globale Wettbewerbssituation, insbesondere im Verhältnis zu China. Dinglreiter äußerte sich besorgt über die zunehmenden chinesischen Investitionen innerhalb der Europäischen Union.

Das Problem bestehe darin, dass diese Investitionen kaum noch nach Deutschland fließen, sondern vermehrt in andere EU-Mitgliedstaaten gelenkt werden. Dies führe dazu, dass neue Arbeitsplätze nicht im Inland entstehen, sondern dass stattdessen neue Wettbewerber innerhalb Europas geschaffen werden, die oft von günstigeren Konditionen und einem erleichterten Marktzugang profitieren. Diese strategische Verschiebung schwächt die Position deutscher Unternehmen und beschleunigt die Verlagerung von Produktionsprozessen ins Ausland.

Es entsteht eine gefährliche Dynamik, bei der die industrielle Kernkompetenz Deutschlands systematisch untergraben wird, während die Abhängigkeit von ausländischen Produktionsstätten wächst. Parallel dazu fordern Wirtschaftsverbände und politische Akteure ein deutlich härteres Vorgehen gegenüber der chinesischen Handelspolitik. Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA, betonte vor einem wichtigen China-Besuch der Ministerin, dass Europa unmissverständlich klarmachen müsse, dass systematische Wettbewerbsverzerrungen nicht länger hingenommen werden können. Er verwies insbesondere auf künstlich niedrig gehaltene Währungskurse, massive staatliche Subventionen in China sowie politisch motivierte Exportkontrollen.

Laut Brodtmann seien diese Maßnahmen keine bloßen Kavaliersdelikte, sondern eine direkte Bedrohung für die gesamte europäische Industrie. Auch aus der Politik, konkret von den Grünen, wird ein entschlossenes Vorgehen gefordert. Andreas Audretsch, Fraktionsvize der Grünen, sprach von einem 'zweiten China-Schock', der insbesondere den deutschen Maschinenbau und den Mittelstand frontal angreife.

Die Zahlen belegen diesen Trend deutlich: Während die Importe aus China im ersten Quartal um 6,4 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro stiegen, brachen die deutschen Exporte nach China im gleichen Zeitraum um 12,5 Prozent auf 18 Milliarden Euro ein. Um dieser Abwärtsspirale entgegenzuwirken, wird die dringende Umsetzung eines umfassenden politischen Pakets gefordert, das die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft signifikant verbessert.

Die Arbeitgeber warnen davor, dass ohne eine grundlegende Kurskorrektur ein Teufelskreis in Gang gesetzt wird: Weitere Arbeitsplätze gehen verloren, immer mehr industrielle Prozesse werden ins Ausland verlagert, und in der Folge sinken die staatlichen Einnahmen aus Steuern und Sozialabgaben. Dies würde die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates einschränken und die Investitionsfähigkeit der Unternehmen weiter schwächen.

Es wird daher eine Strategie benötigt, die nicht nur defensive Handelsmaßnahmen umfasst, sondern auch die Rahmenbedingungen für Produktion und Innovation im Inland massiv verbessert, um den Standort Deutschland wieder attraktiv zu machen und die industrielle Substanz für künftige Generationen zu sichern





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