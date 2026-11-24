In der Industrie rückt die Nutzung Künstlicher Intelligenz zunehmend in den Mittelpunkt. Dazu braucht es Geschwindigkeit - auch bei Reformen, fordert der BDI.

Industriepräsident Peter Leibinger fordert von der Bundesregierung deutlich mehr Geschwindigkeit bei der Umsetzung von Reformen. Die Regierung müsse tun, was sie angekündigt habe, und zwar schnell, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie bei einer Konferenz des Bundeswirtschaftsministeriums in.

Leibinger verwies auf ein Anfang Juli von der schwarz-roten Koalition angekündigtes Paket mit Reformen im Arbeitsmarkt, bei Sozialsystemen oder Bürokratieabbau. Leibinger sagte, wenn von den angekündigten 33 Maßnahmen bis zur Wahl in Nordrhein-Westfalen Ende April die Hälfte konkret umgesetzt sei, dann entstehe daraus Vertrauen in der Wirtschaft - und dann werde auch wieder mehr investiert. muss jetzt den Sprung aus dem Rechenzentrum in die Fabrikhalle schaffen.

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“ Bei industrieller KI bringe kaum ein anderes Land bessere Voraussetzungen mit als Deutschland. Deutschland habe etwas, das man nicht kaufen könne: „Die Daten aus unseren Fabriken und das Wissen, wie Produktion funktioniert.

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“ KI könne Maschinen vorausschauend warten, Produktionsabläufe verbessern und Beschäftigte bei komplexen Aufgaben unterstützen. Bis 2030 solle in Deutschland das erste industrielle „KI-Ökosystem“ der Welt aufgebaut werden, sagte Wetzel.

„Wir müssen in Deutschland wieder auf Sieg spielen. “ Dazu komme es vor allem auch darauf an, die Rohstoffversorgung breiter abzusichern. Bei kritischen Rohstoffen, die zentral sind für Chips, Batterien oder Windräder, gibt es eine hohe Abhängigkeit von China.