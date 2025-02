IndyCars testen auf der Indianapolis Rundstrecke

IndyCar-Teams testen auf der Indianapolis Rundstrecke, um die Möglichkeiten für zukünftige Rennen zu erkunden. Graham Rahal und Ryan Briscoe werden an dem Test teilnehmen.

Die IndyCars beabsichtigen, den historischen Kurs in Indianapolis stärker zu nutzen und testen deshalb auf der Strecke, die bisher von der MotoGP und der Grand-Am-Serie befahren wird. Graham Rahal, Sohn des Indy-500-Siegers und IndyCar-Teamchefs Bobby Rahal, testet zusammen mit dem Australier Ryan Briscoe im Panther Racing Dallara den Infield-Kurs in Indianapolis.

«Ich dachte, Sonoma wäre für lange Zeit das letzte Mal, dass ich ein IndyCar fahre, daher war die Einladung, an diesem Test teilzunehmen, echt cool», sagte Briscoe. «Es ist immer etwas Besonderes, auf dem Indianapolis Motor Speedway zu fahren, egal ob auf dem Oval oder irgendeinem anderen Kurs. Ich freue mich sehr darauf.» Es ist erst das zweite Mal in der mehr als hundertjährigen Geschichte der Strecke, dass ein IndyCar auf der Rundstrecke fährt. Der tödlich verunglückte Dan Wheldon testete im Herbst 2001 das aktuelle Dallara-Chassis. Die Formel 1 fuhr von 2000 bis 2007 auf der Rundstrecke. Eine kürzlich durchgeführte Studie der Strecke hat das Interesse von IndyCar geweckt, den Monat Mai mit einem Rennen auf dem Infield-Kurs zu eröffnen, um den Appetit der Rennfans anzuregen. Auch das Thema Nachtrennen wurde untersucht. «Wir freuen uns darauf, die IndyCars auf der IMS-Rundstrecke zu sehen und verwenden die Informationen, um unsere Investitionen festzulegen, die wir in die Strecke als Teil der gesamten Anlage machen wollen», sagte J. Douglas Boles, der Präsident des Indianapolis Motor Speedway. «Im Hinblick auf die Zukunft des Indianapolis Motor Speedway ist es unser Ziel, Änderungen an der Rundstrecke vorzunehmen, die die größtmögliche Flexibilität für potentielle Nutzer bieten und ein Layout schaffen, das für die Fans unterhaltsam ist und den Fahrern Spaß macht - sei es für IndyCar-Tests oder Rennen, Sportwagen, MotoGP oder andere Einsatzmöglichkeiten.» «Immer, wenn ein Fahrer in Indianapolis fährt, auch auf der Rundstrecke, ist das ein besonderer Tag und ich freue mich sehr, dass man mich gebeten hat, an diesem Test teilzunehmen und, dass etwas dazu sagen kann, wie ein IndyCar auf den IMS laufen könnte», sagte Rahal, der 2006 beim Indy-Lights-Rennen auf der Rundstrecke auf der Pole Position stand und im Rennen Zweiter wurde. «Ich bin schon auf der IMS-Rundstrecke gefahren, also habe ich eine Ahnung, was mich in einem IndyCar auf den meisten Teilen des Kurses erwartet. Es wird sicher interessant, das Auto auf unterschiedlichen Teilen der Strecke zu fahren, inklusive Kurve 1 auf dem Rundstreckenteil.» Der Präsident of Competition der IndyCars, Derrick Walker (der ehemalige Chef des Porsche CART Teams), sagte, er erwarte, dass Rahal einige Konfigurationen der Rundstrecke testen würde, die auch Kurve 1 des berühmten IMS 2,5-Meilen Ovals einschließen und die aufregende Kurve 1 des Rundkurses. «Es ist wichtig, alle Möglichkeiten auszutesten, die wir beim existierenden Layout haben und so viele Informationen über die Leistung des Autos sammeln wie möglich und, welche Änderungen wir vornehmen können, um die Strecke konkurrenzfähiger zu machen», sagte Walker. «Neben der Möglichkeit, für die Zukunft ein potentielles Rennen auf der IMS-Rundstrecke ins Auge zu fassen, könnte ein Ausbau des aktuellen Rundkurses eine Testmöglichkeit für IndyCar-Teams bieten, ganz besonders, da so viele in Indianapolis zuhause sind.





Indycar Indianapolis Motor Speedway Testfahrt Rundstrecke Rennen Zukunft

