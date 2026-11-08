Inés García löst Streit nach offener Herpes-Beichte aus

Die Partnerin von Lamine Yamal veröffentlichte ein Foto mit sichtbaren Herpesbläschen. Die öffentliche Offenheit löst massive Kritik und eine hitzige Diskussion in den sozialen Medien aus.

Die 21-jährige Influencerin Inés García hat ihre mehr als fünf Millionen Follower auf Instagram mit einer extrem persönlichen Offenheit überrascht und dadurch eine breite Diskussion in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Anstatt der Fußball-Star Lamine Yamal stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit diesmal seine Freundin, die mit einer öffentlichen Herpes -Beichte für Aufregung sorgte.

Öffentliche Gesundheitsdaten auf Instagram

In einer Story auf der Plattform Instagram erklärte García ungewöhnlich detailliert ihren aktuellen gesundheitlichen Zustand. Sie teilte mit, dass es bereits lange her sei, seit sie zum letzten Mal einen Herpesausbruch erlebt habe. Sie verwies auf die Zeit vor einem Jahr, in der sie mindestens einen Ausbruch pro Monat hatte. Am Tag vor der Veröffentlichung wachte sie mit einer Blase an der Nase auf und zeigte das Ergebnis dieser Situation. Ein sichtbares Foto dokumentierte ihren Zustand, auf dem García auf einem Kissen liegt und direkt in die Kamera blickt. Sie trägt ein hellblaues Oberteil mit Spitzenrändern, und unter der Nase ist eine aufgetragene Creme zu erkennen.

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Reaktionen der Follower und Nutzerkritik

Nachdem die Story hochgeladen wurde, entwickelte sich rasch eine hitzige Diskussion darüber, ob eine solche Offenheit angemessen ist. Viele Nutzer zeigten sich über die Transparenz erstaunt, während andere die Veröffentlichung als zu privat empfanden. Ein Nutzer fragte auf der Plattform X, warum García so etwas öffentlich posten müsse, und meinte, man solle bestimmte Dinge einfach für sich behalten. Dieser Kommentar erhielt über 18.000 Likes. Eine weitere Kritik ging direkt gegen García gerichtet und warf ihr vor, jeden Tag nur aufzuwachen, um Lamine Yamal bloßzustellen. Eine weitere Anmerkung, die scherzhaft feststellte, dass nicht einmal die Avengers diese Information hätten erfragen können, wurde über 2,4 Millionen Mal angesehen.

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Geschichte der online Angriffe auf Inés García

Für Inés García sind diese heftigen Reaktionen auf ihre Posts nicht neu. Seit ihre Beziehung mit Lamine Yamal im Mai 2026 öffentlich wurde, steht sie weiterhin im Fokus der sozialen Netzwerke. Dabei wurde sie wiederholt mit Gerüchten über ihre früheren Beziehungen konfrontiert. Die Influencerin hatte bereits zuvor von Hunderttausenden Hassnachrichten berichtet, die sie persönlich erreichten. Auch gefälschte Profile und künstlich generierte Inhalte, die sich auf sie bezogen, haben ihr bereits zuvor zu schaffen gemacht und belasten ihre öffentliche Präsenz.

Medienwirksame Inszenierung im Spannungsfeld

Kurz nach dem Posten des Fotos veröffentlichte García in ihrer Story ein Video, in dem sie sich von allen Seiten im Gesicht abfilmt. Diese Geste unterstreicht die Intensität ihrer vorherigen Offenheit und zeigt die Bereitschaft zur kompletten Transparenz gegenüber ihrem Publikum. Die Entscheidung, diesen Aspekt ihrer Gesundheit so sichtbar zu machen, wird weiterhin kontrovers diskutiert und zeigt, wie stark persönliche Grenzen in der digitalen Öffentlichkeit verschoben werden können.