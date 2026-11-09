Linken-Chefin Ines Schwerdtner erklärt im 3sat-Interview, dass Mieten auch nach Enteignungen weiter steigen sollen. Eine generelle Senkung ist nicht geplant.

Ines Schwerdtner, die Landesvorsitzende der Berliner Partei Die Linke, hat die Erwartungen an den Berliner Wohnungsmarkt nach den jüngsten Wahlen korrigiert. Bei ihrem Auftritt in der 3sat-Sendung Bosetti Late Night erklärte sie eindeutig, dass sie mit einer jährlichen Mieterhöhung von etwa zwei Prozent rechnet. Selbst wenn es zu einer Welle von Enteignungen kommen sollte, sei eine generelle Senkung der Mieten nicht absehbar. Schwerdtner, 37 Jahre alt, räumte ein, dass sie einzelnen Mietern keine Preisreduzierungen versprechen kann, da die Instandhaltung der Immobilien hohe Kosten verursacht. Diese Aussage trifft auf einen Markt, in dem bezahlbarer Wohnraum für viele Bürger das zentrale Thema darstellt und die Hoffnung auf schnellere Linderung der Wohnungsnot groß ist.

Klarstellung zur Mietpreisentwicklung

Die Aussage der Linken-Chefin kommt überraschend, da sie Wochen zuvor bei der Wahl in Berlin erfolgreich war und hohe Hoffnungen geweckt hatte. Moderiert von Sarah Bosetti, 42 Jahre alt, wurde Schwerdtner direkt nach der Logik ihrer Aussage gefragt. Sie wies darauf hin, dass sie die Bewohner nicht mit falschen Versprechungen belügen wolle. Die Kosten für den Erhalt und die Modernisierung der Immobilien seien unvermeidbar. Wenn die Partei die Mieten senken könnte, würde sie dies sofort tun, betonte Schwerdtner. Sie lehnte es jedoch ab, den Wählern unrealistische Perspektiven zu bieten, da die finanzielle Realität der Wohnungsgesellschaften und der kommunalen Verwaltung andere Prioritäten setze als die politischen Wünsche der Wähler.

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Widersprüche zur Parteipolitik

Diese Position steht im Kontrast zu früheren Aussagen und Studien aus dem Lager der Berliner Linken. Laut einer Nachwahlbefragung des Instituts Infratest Dimap war bezahlbarer Wohnraum gemeinsam mit sozialer Sicherheit das entscheidende Thema für die Wähler. Noch im August hatte Schwerdtner im Podcast des Magazins Stern behauptet, Wohnungen müssten der Marktlogik entzogen werden, um die Mietpreise langfristig zu senken oder zumindest zu stabilisieren. Jetzt bestritt sie, damit eine konkrete Senkung versprochen zu haben. Andere Vertreter der Partei wie der wohnungspolitische Sprecher Niklas Schenker, 33 Jahre alt, verwiesen auf Studien der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die eine Senkung der Mieten in enteigneten Wohnungen um durchschnittlich 16 Prozent in Aussicht stellten. Auch die Partei selbst hatte auf ihrer Website die Verwendung eingesparter Dividenden für Mietsenkungen beworben.

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Historische Vorwürfe und politische Folgen

Ein weiterer Aspekt, der die aktuellen Äußerungen relativiert, ist das Verhalten der Parteispitze selbst. Im Mai 2025 veröffentlichte Jan van Aken, damals Co-Bundesvorsitzender und 65 Jahre alt, eine Pressemitteilung mit der klaren Überschrift Vonovia enteignen und Mieten senken. Diese offizielle Kommunikation der Führungsebene stand in direktem Widerspruch zu den nun getroffenen Einschränkungen. Kritiker argumentieren, dass die Wähler in Berlin sich hinterlassen fühlen könnten, da ihre Erwartungshaltung durch die politischen Strategien der Partei gezielt geschürt wurde. Die Diskrepanz zwischen dem Wahlkampfversprechen und der aktuellen Einschätzung der Realität führt zu einem Vertrauensverlust bei den Anhängern und der allgemeinen Öffentlichkeit.