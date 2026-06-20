Ines Schwerdtner und Luigi Pantisano werden neuen Linken-Vorsitzenden

Die Delegierten des Bundesparteitags in Potsdam bestätigen Ines Schwerdtner als neue Parteichefin mit 85,7 Prozent. Luigi Pantisano wird Nachfolger von Jan van Aken gewählt, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antritt. Gegenkandidierende gab es nicht.

Ines Schwerdtner (36) und Luigi Pantisano (46) sind die neuen Linken-Vorsitzende n. Die Delegierten des Bundesparteitag s in Potsdam bestätigten Schwerdtner am Samstag mit 85,7 Prozent im Amt.

Pantisano wurde mit nur 53,3 Prozent zum Nachfolger von Jan van Aken gewählt, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antrat. Gegenkandidierende gab es nicht. Schwerdtner war zum ersten Mal im Oktober 2024 zur Parteichefin gewählt worden. Sie und van Aken hätten von den Delegierten damals einen Vertrauensvorschuss bekommen, sagte Schwerdtner am Samstag.

"Und ich kann für mich sagen, dass ich in diesen letzten zwei Jahren unglaublich viel von euch gelernt habe. "geplanten Kürzungen kämpfen. "Wir kämpfen für jede Sozialarbeiterin in der Kommune, für jeden Sportplatz und für jedes Kind," rief Schwerdtner den Delegierten zu. Pantisano machte in seiner Bewerbungsrede deutlich, dass er verstärkt Arbeiterinnen und Arbeiter erreichen wolle.

"Ich will mit euch gemeinsam die arbeitende Klasse für die Linke zurückgewinnen," betonte er. Pantisano sprach von den "echten LeistungsträgerInnen im Gegensatz zu den Konzernbossen.





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