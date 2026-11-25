Infineon-Aktie: Größter DAX-Verlierer – doch Analysten sehen 80 Euro

, nachdem er am Montag noch zu den größten Gewinnern gezählt hatte. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht – die Erholung bei Technologie- und Chipwerten nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia verpuffte.23 Kaufen, 2 Halten, 0 Verkaufen.

Das Ø-Kursziel liegt bei 80,16 Euro, der Fair Value von InvestingPro bei 49,14 Euro. Nach dem starken Wochenauftakt gaben Technologiewerte am Dienstag einen Großteil ihrer Gewinne wieder ab. Am Montag hatte die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia die Kurse beflügelt – auch Infineon legte 6,56 % zu. Einen Tag später verlor die Nvidia-Aktie an der Nasdaq 5,86 %, im DAX fielen neben Infineon auch Siemens Energy und Siemens deutlich.

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Hinzu kamen Befürchtungen, die US-Regierung könnte zusätzliche Importzölle erheben. Der DAX schloss 1,26 % tiefer bei 25.017,81 Punkten. ). Neil Robson, Aktienchef der Investmentgesellschaft Columbia Threadneedle, bleibt für 2027 zwar grundsätzlich optimistisch.

Ein überzeugendes KI-Thema sei aber nicht automatisch eine gute Geldanlage – Investitionen in Künstliche Intelligenz müssten sich rechnen.liegt rund 83 % über dem Kurs, die Ziele reichen von 50 bis 124 Euro. Nach den Jahreszahlen vom 10. November haben mehrere Häuser ihre Ziele allerdings gesenkt: Die Deutsche Bank auf 75 Euro, BofA und JPMorgan auf je 80 Euro – alle drei raten weiter zum Kauf. Morgan Stanley hatte die Aktie bereits im September auf „Hold“ abgestuft.

Deutlich nüchterner ist das Fair-Value-Modell von InvestingPro: Es sieht die Aktie bei 49,14 Euro, rund 12 % über dem Kurs. Das KGV liegt bei gut 38. Konsens: InvestingPro . Kurs zum Vergleich: 43,735 Euro . Die jüngsten Zahlen liefern keinen Grund für den Einbruch: Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 lag der Umsatz mit 4,71 Milliarden Euro leicht über den Erwartungen, der Gewinn je Aktie verfehlte sie mit 0,60 Euro knapp. Die Aktie stieg am Tag der Zahlen um 7,2 %. Für das laufende erste Quartal erwarten Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,63 Milliarden Euro und einen Gewinn je Aktie von 0,60 Euro; die Zahlen folgen am 3.

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Februar 2027. Die ML-Engine identifizierte Infineon als überzeugende Gelegenheit – auf Basis außergewöhnlicher Marktperformance , strategischer Wachstumspositionierung und attraktiver Bewertungskennzahlen. Bank of America und Jefferies hatten ihre Kursziele vor der Aufnahme angehoben und erklärten Infineon zum Top-Pick unter den europäischen Halbleiterwerten für 2026. Die Umsätze mit KI-Servern dürften 2026 um über 100 % im Jahresvergleich wachsen und rund 1,5 Mrd.

€ erreichen, da Rechenzentren auf neue Stromarchitekturen umstellen. Die Aktie notiert unter dem von Analysten festgelegten fairen Wert von 47,22 €, bei verbesserten Margen- und Cashflow-Aussichten, während die Kapitalintensität 2026 ihren Höhepunkt erreicht. Die KI hält Infineon seit dem 1. Februar in Alpha Germany Select und liegt trotz des Kursrutschs mit 5,9 % im Plus.

Seit dem Monatsanfang hat die Aktie allerdings rund 13 % verloren. Die Begründung – samt der dort genannten Kursziele – stammt aus dem Aufnahmezeitpunkt im Februar. Auf Tagesbewegungen reagiert die KI nicht unmittelbar – sie prüft ihre Auswahl beim monatlichen Rebalancing, das nächste Mal zum 1. Dezember.

Quelle: InvestingPro / ProPicks-KI. Die Kennzahlen in der Begründung stammen aus dem Aufnahmezeitpunkt. Rendite seit Aufnahme=KI-Einstiegskurs bis Xetra-Schlusskurs vom 24.11.2026; Strategie-Kennzahlen Stand 25.11.2026. Alpha Germany Select ist seit Jan. 2025 live – die Renditen sind Live-Werte, kein Backtest.

Der Blick in den Chart: Eine Linie bei rund 48,10 Euro hat die Infineon-Aktie im Herbst mehrfach aufgefangen. Am 23. Oktober fiel sie bis 48,10 Euro, am 26. Oktober bis 48,20 Euro und am 17.

November bis 48,08 Euro – jeweils schloss sie wieder darüber. Am 20. November brach sie mit einem Schlusskurs von 45,44 Euro darunter. Am Montag kehrte sie mit einem Hoch von 49,76 Euro und einem Schlusskurs von 48,42 Euro kurz zurück.

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Am Dienstag eröffnete sie mit 48,41 Euro, erreichte im Hoch 48,53 Euro und schloss bei 43,735 Euro – rund 9 % unter der Linie. Wir haben die Finanz-KITageschart der Infineon Aktie mit horizontaler Linie bei rund 48,10 €: Dort lagen die Tiefs vom 23. und 26. Oktober. Am 24.

November stieß der Kurs von oben an die Linie und schloss mit minus 9,7 Prozent bei 43,74 €. Stand: Xetra-Schluss 24.11.2026, 17:38 UhrLaut WarrenAI bleibt der Tageschart nach dem Rutsch angeschlagen: Das frühere Tief vom 5. November bei 44,74 Euro wurde unterschritten. Aus den Tiefs vom 16. und 17.

November ist laut WarrenAI eine Zone geworden, in der Verkaufsdruck entstehen dürfte – genau dort drehte die Aktie am Dienstag ab. Quelle: WarrenAI / InvestingPro, Chartanalyse vom 25.11.2026, 08:03 Uhr; Kurse: Xetra-Tageskerzen, Schlusskurs vom 24.11.2026 . Automatisch generierte Chartanalyse, keine Anlageberatung. Charttechnik ist eine Orientierung, kein Automatismus.

Das Ø-Kursziel liegt bei 80,16 Euro, der Fair Value von InvestingPro bei 49,14 Euro. Daten: Investing.com / InvestingPro , Stand 25.11.2026 . Fair Value=InvestingPro-Modell .

Konsens: 23 Kaufen / 2 Halten / 0 Verkaufen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.

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