Infineon Technologies treibt Aktivitäten jenseits des Kerngeschäfts voran und sucht nach jungen Deep-Tech-Unternehmen

Der Chipkonzern Infineon Technologies steht im Fokus der Anleger aufgrund mehrerer Gründe. Rückenwind kommt weiterhin aus dem hohen Bedarf an Halbleitern, der zuletzt durch den Fokus vieler Unternehmen auf KI-Anwendungen zusätzlich befeuert wurde. Infineon treibt seine Aktivitäten jenseits des Kerngeschäfts voran und sucht nach jungen Deep-Tech-Unternehmen, die Technologien für humanoide Roboter entwickeln.

Der Münchener Chipkonzern Infineon Technologies steht zum Wochenstart im Fokus der Anleger aus mehreren Gründen. Rückenwind kommt weiterhin aus dem hohen Bedarf an Halbleitern, der zuletzt durch den Fokus vieler Unternehmen auf KI-Anwendungen zusätzlich befeuert wurde.

Diese Entwicklung wurde Anfang Mai durch die vorgelegten Quartalszahlen untermauert, da Infineon über ein Umsatz- und Gewinnwachstum berichtete. Parallel dazu treibt das Unternehmen seine Aktivitäten jenseits des Kerngeschäfts voran. Infineon sucht weltweit nach jungen Deep-Tech-Unternehmen, die Technologien für humanoide Roboter entwickeln. Ziel ist es, sich gemeinsam mit Venture-Capital-Investoren Zugang zu diesem Zukunftsmarkt zu verschaffen und potenzielle Innovationsfelder frühzeitig zu erschließen





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