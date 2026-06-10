Infinity Ward präsentiert den DMZ-Modus auf dem Xbox Games Showcase 2026

Infinity Ward hat auf dem Xbox Games Showcase 2026 einen ersten Blick auf den DMZ-Modus gewährt, der ein Extraction-Shooter im Stil von Escape from Tarkov ist. Das Spiel ist ein Extraction-Spiel, bei dem du so viele Wertgegenstände wie möglich sammeln musst. Jeder hat eine andere Seltenheit, einige sind selten und einige sind legendär und sogar mythologisch. Je höher die Seltenheit, desto wertvoller sind sie.

Infinity Ward hat auf dem Xbox Games Showcase 2026 einen ersten Blick auf den DMZ -Modus gewährt, der ein Extraction-Shooter im Stil von Escape from Tarkov ist.

Das rund fünfminütige Gameplay-Videos ist voll von angespannten Situationen und spielt auf der neuen Map Hajin. Das Spiel ist ein Extraction-Spiel, bei dem du so viele Wertgegenstände wie möglich sammeln musst. Jeder hat eine andere Seltenheit, einige sind selten und einige sind legendär und sogar mythologisch. Je höher die Seltenheit, desto wertvoller sind sie.

Die Umgebungsgeräusche wurden verbessert, um realitätsnähere Situationen zu erzeugen. Befindet sich ein gegnerischer Operator in der Nähe, hört man nicht mehr direkt seinen Standort, sondern Schallreflexionen von Wänden usw. Die KI-Bots sind jetzt intelligenter. Sie waren zwar schon vorher recht gefährlich, da sie gut zielen, Treppen steigen und Hindernisse überwinden konnten, während sie einen verfolgten und sowohl verteidigten als auch angriffen, werden nun aber mit jedem Kill stärker und schicken sogar Elite-KI-Bots hinter einem her.

Der Unterschied zur Vorgängerversion besteht darin, dass DMZ 2 nicht mehr kostenlos ist. Das ist gut so, denn Cheater müssen mit Strafen rechnen, die von temporären Sperren und dem Zurücksetzen ihres Inventars und Spielfortschritts bis hin zu permanenten Sperren reichen. Da DMZ 2 kostenpflichtig und nicht kostenlos ist, können Nutzer nicht mehr unbegrenzt mit Cheats/Hacks spielen, ohne Konsequenzen zu tragen. So ist es in der aktuellen DMZ.

Das neue Setting in Korea samt verbesserter Grafik reizt mich wieder da reinzuschauen und vorallem wegen DZM. Irgendwie sieht es interessant aus, allerdings hinterlässt der Trailer bei mir einige Fragezeichen. Liegt aber bestimmt auch daran, dass ich mich null mit Extraction Shootern befasst habe.

Wenn ich schon sehe, wie erstmal ein halbes Magazin in den Gegner gepumpt wird, er dann leicht verwundet am Boden liegt und man nochmal 5 Magazine reinballern muss weiß ich direkt wieder, warum ich früher ausschließlich den Hardcore Mode gezockt habe.





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