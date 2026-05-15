Inflação e Preços no petróleo levam a índices acionários europeus para baixo

Apesar de recents récords na bolsa, a alta no preço do petróleo provocou um leve aumento dos preços das commodities eabileceğini que a situação possa piorar com o surgimento de um possível 'super-El Niño', que pode afetar a produção agrícola em todo o mundo.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die erneute "Ölpreisanstieg" hat einen Inflationssorgen-Auslöser am Freitag auf den europäischen Börsen ausgelöst. An den Anleihemärkten zogen die Renditen entsprechend an, sodass die wichtigsten Aktienindizes deutlich unter Druck gerieten.

Der EuroStoxx 50 sank um 1,81 Prozent auf 5.827,76 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 1,42 Prozent. Außerhalb der Eurozone fiel der britische FTSE 100 am Freitag um 1,71 Prozent auf 10.195,37 Zähler. Der SMI legte geringfügig auf 13.220,17 Punkte zu.

Allerdings war die Börse in Zürich am Donnerstag wegen eines Feiertages geschlossen geblieben und konnte damit nicht wie andere geöffnete Börsen deutlich zulegen. /la/he EU0009658145, FR0003500008, CH0009980894, GB0001383545, IT0003465736© 202





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