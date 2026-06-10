Die Inflation in den USA hat sich weiter verschärft, nachdem die Folgen des Iran-Krieges die Verbraucherpreise im Mai um 4,2 Prozent im Jahresvergleich gestiegen sind. Analysten hatten für die größte Volkswirtschaft im Schnitt einen Anstieg in dieser Höhe erwartet. Besonders stark war der Anstieg der Benzinpreise, die etwa 40 Prozent gestiegen sind. Auch die Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, stieg um 2,9 Prozent im Jahresvergleich.

Die Inflation in den USA hat sich weiter verschärft, nachdem die Folgen des Iran-Krieg es die Verbraucherpreise im Mai um 4,2 Prozent im Jahresvergleich gestiegen sind.

Analysten hatten für die größte Volkswirtschaft im Schnitt einen Anstieg in dieser Höhe erwartet. Besonders stark war der Anstieg der Benzinpreise, die etwa 40 Prozent gestiegen sind. Auch die Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, stieg um 2,9 Prozent im Jahresvergleich. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst, was zu einem Rückgang der Software-Aktien führte.

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