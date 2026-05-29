Die Inflation in Deutschland ist im Mai nach der Einführung des Tankrabatts gesunken. Die Preise für Benzin und Diesel sanken deutlich, während die Preise für Energie und Nahrungsmittel nur noch leicht stiegen.

Die Inflation in Deutschland ist im Mai nach der Einführung des Tankrabatt s gesunken. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im April, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine unveränderte Inflation von 2,9 Prozent erwartet. Daten aus den Bundesländern zufolge sanken die Preise für Benzin und Diesel durch den im Mai von der Bundesregierung eingeführten Tankrabatt deutlich im Vergleich zum Vormonat. Ein wichtiger Grund für die Entlastung ist der neue Tankrabatt der Bundesregierung. Daten aus den Bundesländern zufolge gingen die Preise für Benzin und Diesel im Mai im Vergleich zum Vormonat deutlich zurück.

Der Tankrabatt kommt bei den Autofahrern an, zumindest weitgehend, sagte Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank. Der Rückgang der Kraftstoffpreise im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen um 6,5 Prozent zum Vormonat zeige, dass die Mineralölunternehmen den Steuerabschlag von 17 Cent pro Liter weitgehend weitergegeben hätten, wenn auch nicht vollständig. Nach Einschätzung der Bundesbank senkt der Tankrabatt die Inflationsrate um etwa einen Viertel Prozentpunkt.

Allerdings halfen auch niedrigere Rohölpreise. Das Bundeskartellamt verwies auf Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten. Besonders bei Energie ließ der Preisdruck nach. Energie verteuerte sich im Mai zwar immer noch um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Im April hatte der Anstieg aber noch bei 10,1 Prozent gelegen. Nahrungsmittel kosteten nur noch 0,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Eine Entwarnung ist das noch nicht. Dienstleistungen wie Versicherungen oder Reisen verteuerten sich um 3,1 Prozent.

Auch die sogenannte Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energie stieg leicht auf 2,5 Prozent





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflation Tankrabatt Benzin Diesel Energie Nahrungsmittel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutschland wirbt für UN-Sicherheitsratssitz während USA Inflation und Israel KonflikteDeutschland kandidiert für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Gleichzeitig beschleunigt sich die Inflation in den USA, Israel weitet Kontrolle über Gaza aus und kündigt Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär Guterres auf. Die EU verhängt Sanktionen gegen israelische Siedler.

Read more »

Inflation in Deutschland bleibt hoch - Verbraucher spüren PreisdruckWIESBADEN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland müssen sich weiterhin auf erhöhte Verbraucherpreise einstellen. Im April hatte der Ölpreisschock infolge des Iran-Krieges die Teuerungsrate auf 2,9 Prozent

Read more »

Inflation in Deutschland: Preise bleiben hoch - das müssen Verbraucher jetzt wissenDie Menschen in Deutschland müssen sich weiterhin auf erhöhte Verbraucherpreise einstellen.

Read more »

Tankrabatt drückt Inflation in mehreren Bundesländern im Mai spürbarDer von der Bundesregierung eingeführte Tankrabatt hat die Inflation in Deutschland im Mai voraussichtlich gedrückt.

Read more »