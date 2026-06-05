'Influencer 2' erobert Prime Video Charts

Der Horror-Thriller 'Influencer 2' hat bei Prime Video einen erfolgreichen Start hingelegt und ist schnell in die Streaming-Charts aufgestiegen. Der Film beschäftigt sich mit den Themen Social Media, Selbstdarstellung und digitalen Abgründen und hat bewiesen, dass das Thema auch im Jahr 2026 nichts von seiner Faszination verloren hat.

Der zweite Teil von 'Influencer' hat bei Prime Video einen erfolgreichen Start hingelegt und ist schnell in die Streaming-Charts aufgestiegen. Der Horror-Thriller , der sich mit den Themen Social Media , Selbstdarstellung und digitalen Abgründen beschäftigt, hat bewiesen, dass das Thema auch im Jahr 2026 nichts von seiner Faszination verloren hat.

Der Film knüpft an die Ereignisse des ersten Teils an und ist auch ohne Vorkenntnisse verständlich. Die Handlung spielt in der Welt der Influencer, die Luxus, Aufmerksamkeit und digitale Kontrolle als Währung ihres Lebens betrachten. Vor der Kulisse internationaler Traumziele entwickelt sich ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel, in dem Identitäten verschwimmen und soziale Medien zur Waffe werden. Der Film verbindet klassische Thriller-Elemente mit modernen Themen wie Online-Inszenierung, künstlicher Intelligenz und öffentlicher Cancel-Kultur.

Statt auf billige Schockeffekte zu setzen, baut der Film eine zunehmend bedrohliche Atmosphäre auf und vermittelt das ungute Gefühl, dass hinter perfekt kuratierten Feeds etwas zutiefst Verstörendes lauern kann. Der Regisseur und Drehbuchautor Kurtis David Harder hat sich selbst an die Arbeit gemacht. Der Film hat bei der Fachpresse sensationelle 96% erreicht, während das Publikum etwas weniger begeistert war, aber dennoch Spaß mit dem Streifen hatte.

Die Kommentare loben die bissige Slasher-Reihe mit sozialkritischem Unterton, die in ihrer Kritik an der Kultur der digitalen sozialen Medien scharfsinniger ist als alles andere in der Horror-Szene. Die Fortsetzung legt in mehrfacher Hinsicht noch eine Schippe drauf und kann dem puren Vergnügen, das sie bereitet, kaum widerstehen. Das Ergebnis ist ein weiterer einzigartiger Horror-Thriller, der deutlich macht, warum Harder einer der interessantesten Horror-Schöpfer ist, die man im Auge behalten sollte





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