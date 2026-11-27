Eine Influencerin und ihr Mann erörtern die Herausforderungen des Teilen von privaten Details im Internet. Während der Vater skeptisch ist, dass seine Tochter Leni das Material später sieht, achtet die Mutter streng auf Grenzen wie das Vermeiden intimer Aufnahmen. Mit zunehmendem Alter der Kinder wird der Respekt vor ihrer Privatsphäre und ihre eigene Entscheidungsfindung zunehmend wichtiger.

. Doch könnte es Leni irgendwann unangenehm sein, dass ihre Eltern solche privaten Details öffentlich teilen?sieht dieser Möglichkeit gelassen entgegen. Er glaubt nicht, dass seine Tochter das Interview später überhaupt noch sehen wird.

"Ich denke nicht. A ist es das Natürlichste auf der Welt, sage ich mal. Und B: Das wird sie niemals sehen, glaube ich, wenn sie älter ist. Das ist ja dann so lange her.

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Ich glaube nicht, wir sind jetzt keine Hollywoodstars"betrachtet die Sache allerdings etwas differenzierter. Ihr ist durchaus bewusst, dass einmal veröffentlichte Inhalte im Internet nicht einfach verschwinden.