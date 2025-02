Influencer-Paar in Australien mit Bußgeld wegen Notdurft

Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, ein Influencer-Paar, wurden in Australien von der Polizei mit einem Bußgeld belegt, weil Nikola auf einer Wiese sein Geschäft erledigte. Das Paar reist mit einem Wohnmobil durch Australien und teilt ihre Abenteuer auf Instagram.

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (29) unternahmen vor einigen Tagen ein großes Abenteuer: Eine Weltreise. Derzeit bereisen sie Australien mit einem Wohnmobil und erlebt dabei einiges. In ihrer neuesten Instagram-Vlog berichtet Kim ihre Fans von einer neuen, filmreifen Geschichte. Den Influencer n wurde von der örtlichen Polizei ein Bußgeld von 200 Euro verhängt – weil Nikola auf einer Wiese sein großes Geschäft erledigt hat. \'Kacke gelaufen, würde ich sagen.

Das ist definitiv unter den top drei der lustigsten Dinge, die ich jemals gesehen habe', amüsiert sich die Blondine in ihrer Story. Inzwischen können das Paar über den teuren Spaß lachen. Einen Polizeieinsatz wegen eines solchen Grundes hätten die beiden noch nie erlebt. Warum Nikola seinem Bedürfnis draußen nachging und nicht die Toilette in ihrem Wohnmobil nutzte, verraten sie nicht.Da diese aber per Hand ausgeleert werden muss, wollte sich Nikola diesen Schritt vielleicht einfach sparen. Die Polizei gab ihnen jedoch einen kostenlosen Rat mit auf den Weg: Da Wildcampen in Australien nicht erlaubt ist, sei ihnen empfohlen worden, anstatt der kostenpflichtigen Stellplätze direkt einen Campingplatz zu buchen. Dort gibt es nämlich auch Toiletten. \Die unschöne Begegnung mit den Gesetzeshütern ist aber nicht der erste Zwischenfall auf ihrem Australien-Trip. Gleich zu Beginn wurde Kim bei einem Ausflug in einen Wildpark von einem Insekt gebissen. Aufgrund von Hautirritationen und Schmerzen entschied sich die Schwangere dazu, einen Arzt aufzusuchen. Beim Notarzt stellte sich dann heraus, dass es sich um den Biss einer Bullenameise handelte. In ihrer Instagram-Story gab die Beauty ihren Fans aber Entwarnung: 'Habe echt nicht erwartet, dass selbst Ameisen hier lebensgefährlich werden könnten, da ich ja auch im Dschungel überall Feuerameisen hatte, das war aber kein Vergleich. Der Erbse und mir geht es aber mittlerweile wieder gut.





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Influencer Australien Reise Bußgeld Polizei

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Köln: Über 25.000 Euro Bußgeld an nur einem VormittagDer ADAC hat in Köln einen großangelegten Test durchgeführt, um zu ermitteln, wie viele Menschen über „rot“ fahren.

Weiterlesen »

Notfall-Einsatz: Bußgeld, weil Arzthelferin zu langsam fuhr38 km/h bei Tempo-30 – das ergebe doch keinen „messbaren Zeitgewinn“, so der Kreis. Die Arzthelferin soll muss zahlen, obwohl sie im Notfall-Einsatz war.

Weiterlesen »

Bußgeld für Polizist in Hamm, weil Polizeiauto auf Treppe festhängtEin Polizist in Hamm erlebt einen Schock, als sein Streifenwagen plötzlich auf einem Treppenabgang festhängt – Feuerwehr eilt zu Hilfe.

Weiterlesen »

Heizung im Auto nicht einschalten - Bußgeld drohtDie Straßenverkehrsordnung (StVO) verbietet das unnötige Laufenlassen des Motors, insbesondere um die Heizung oder Klimaanlage zu nutzen, auch beim Parken oder im Stau. Wer dabei erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 80 Euro rechnen.

Weiterlesen »

Führerschein-Umtausch: Wichtige Fristen einhalten – sonst droht ein BußgeldBis 2033 soll es nur noch den EU-Führerschein geben. Die alten „Lappen” müssen je nach Geburts- oder Ausstellungsjahr umgetauscht werden. Wer jetzt nicht handelt, riskiert ein Bußgeld.

Weiterlesen »

Deutschland verdonnert Tesla-Finanztochter zu BußgeldDie deutsche Finanzaufsicht Bafin hat Verstöße der Tesla Financial Services gegen Bankengesetze geahndet. Grund waren nicht korrekt gemeldete Personalwechsel.

Weiterlesen »