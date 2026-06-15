Influencer und soziale Medien beeinflussen Kinder- und Jugendlicheinkaufverhalten

Eine Sonderanalyse der Krankenkasse DAK-Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) zeigt, dass Influencer und soziale Medien einen signifikanten Einfluss auf das Online-Shopping-Verhalten von Kindern und Jugendlichen haben. Laut der Studie werden 47 Prozent der Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 17 Jahren durch Werbung auf Social-Media-Plattformen auf Produkte aufmerksam, während 40 Prozent durch Empfehlungen von Influencerinnen und Influencern.

Influencer und soziale Medien haben einen signifikanten Einfluss auf das Online-Shopping -Verhalten von Kindern und Jugendliche n. Laut einer Sonderanalyse der Krankenkasse DAK-Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) werden 47 Prozent der Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 17 Jahren durch Werbung auf Social-Media-Plattformen auf Produkte aufmerksam, während 40 Prozent durch Empfehlungen von Influencer innen und Influencer n.

Dies führt möglicherweise zu einer Gefahr, wie bereits 1,2 Prozent der 10- bis 17-Jährigen problematische Online-Käufer genannt wurden. Mädchen sind dabei mit 1,3 Prozent etwas häufiger betroffen als Jungen mit 1,0 Prozent. Obwohl mehr als drei Viertel der Jugendlichen nie oder nur unregelmäßig online einzukaufen geben, ändern sich diese Zahlen mit zunehmendem Alter: So kaufen 28,5 Prozent der 14- bis 17-Jährigen mindestens einmal monatlich online ein.

Kaufentscheidungen entstehen oft im Zusammenspiel aus sozialer Orientierung an Influencern sowie algorithmisch beeinflussten Wünschen und Impulsen. Junge Menschen aufgrund ihrer neurobiologischen und psychologischen Entwicklung sind besonders empfänglich für diese manipulativen Mechanismen zur Konsumförderung. Inzwischen streben fast vier von zehn Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren mindestens einmal pro Woche in Online-Shops ein. Mit diesen Entwicklungen werden auch chinesische Plattformen wie Temu oder Shein unter die Top 5.

Sie werben vor allem mit niedrigen Preisen und nutzen auch Glücksspielelemente. Wenn Kaufimpulse hauptsächlich über soziale Medien entstehen, müssen Kinder und Jugendliche lernen, Werbung und kommerzielle Interessen dahinter zu erkennen. Für Eltern, Schulen und Politik wird es damit noch wichtiger, Jugendliche im Umgang mit kommerziellen Inhalten zu schützen und zu unterstützen.

Im Fokus stehen vor allem Lifestyle- und Trendprodukte, wie Kleidung, Schuhe und Accessoires (66,9 Prozent), gefolgt von Elektronikprodukten (43,6 Prozent), Medien- und Unterhaltungsangeboten (31,2 Prozent) sowie Beauty- und Pflegeprodukten (29,7 Prozent). Für die repräsentative Stichprobe befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa zwischen dem 24. September und dem 12. Oktober 2025 insgesamt 1005 Kinder und Jugendliche sowie jeweils ein Elternteil





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