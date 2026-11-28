Mit einer bewegenden Abschiedsbotschaft rührt Influencerin Christie Miller ihre Fans. Noch vor ihrem Tod nahm die 60-Jährige ein Video auf, in dem sie ihren Abschied verkündet.

Mit einer bewegenden Abschiedsbotschaft rührt Influencerin Christie Miller ihre Fans. Noch vor ihrem Tod nahm die 60-Jährige ein Video auf, in dem sie ihren Abschied verkündet.

Über mehrere Jahre hinweg ließ Christie Miller ihre Community an ihrem Leben mit einer schweren Krebserkrankung teilhaben. Im Juni 2022 erhielt die Amerikanerin die Diagnose Brustkrebs im vierten Stadium. Auferreichte sie mehr als 50.000 Follower, denen sie trotz ihres eigenen Schicksals immer wieder Mut machte. Nun müssen ihre Fans Abschied nehmen: Am 23.

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November 2026 ist Christie Miller gestorben. Ihre letzten Worte an ihre Community überließ die Influencerin nicht dem Zufall. Noch vor ihrem Tod zeichnete sie ein Video auf, das anschließend auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht wurde.