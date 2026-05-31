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Influencerin Estee Williams: Tochter Estelle nach langem Kampf gegen Herzfehler verstorben

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Influencerin Estee Williams: Tochter Estelle nach langem Kampf gegen Herzfehler verstorben
Estee WilliamsEstelleHerzfehler
📆31/05/2026 18:29:00
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Die 27-jährige Influencerin Estee Williams hat bekannt gegeben, dass ihre acht Monate alte Tochter Estelle verstorben ist. Kurz nach ihrer Geburt wurde bei Estelle ein angeborener Herzfehler festgestellt, der sie seit November auf der Kinderintensivstation halten musste. Estelle stand auf der Warteliste für eine Herztransplantation, wurde jedoch aufgrund von Komplikationen mehrmals von der Liste genommen.

Die Influencerin Estee Williams hat bekannt gegeben, dass ihre acht Monate alte Tochter Estelle verstorben ist. Kurz nach ihrer Geburt wurde bei Estelle ein angeborener Herzfehler festgestellt.

Sie befand sich seit November auf der Kinderintensivstation und stand auf der Warteliste für eine Herztransplantation. Aufgrund von Komplikationen wurde sie jedoch mehrmals von der Transplantationsliste genommen. Estelle erlag schließlich einem Multiorganversagen. Die Familie hat sich um Spenden bemüht, um die medizinischen Kosten zu decken

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