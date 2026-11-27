Die beliebte Influencerin Feli Videozeugs erleidet einen Sturz auf dem Eis, der zu einem gebrochenen Arm führt. Ihre Lieblingssjacke von Lululemon wird dabei zerstört, was den Unfall für ihre 1,7 Millionen Follower zu einem schmerzhaften Erlebnis macht.

Die auf Instagram bekannte Influencerin Feli, die unter dem Künstlernamen Videozeugs firmiert, hat einen unglücklichen Zwischenfall beim Eislaufen erlitten. Die 22-jährige Content Creatorin stürzte bei einem vergnüglichen Ausflug auf die Eisfläche und zog sich dabei eine schwerwiegende Verletzung zu, die das Ende der freizügigen Unterhaltung bedeutete. Was ursprünglich als entspannter Nachmittag geplant war, endete mit einem schmerzhaften Sturz und einem gebrochenen Arm, den sie selbst mit ihrer Kamera festhielt.

Unfallhergang und immediate Verletzung

Feli, die weltweit rund 1,7 Millionen Menschen auf Instagram folgt, dokumentiert ihren Alltag normalerweise in positiven, lustigen und aufregenden Momenten. Doch dieses Mal schlug der Dreh komplett fehl, als sie auf dem Eis ausrutschte. Ihr erster Instinkt war schockiert, da sie sich noch nie zuvor einen Knochen gebrochen hatte. Obwohl sie den Sturz als harmlos einschätzte, bestätigte sich ihre Befürchtung schnell: Der Arm war tatsächlich gebrochen.

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Zerstörung der teuren Lululemon Jacke

Neben der körperlichen Verletzung erlitt auch ihre Kleidung einen irreparablen Schaden. Für die medizinische Versorgung des Arms musste der linke Ärmel ihrer Lieblingssjacke "Define Jacket" von Lululemon abgeschnitten werden. Dieses spezifische Modell kostet aktuell 128 Euro, war jedoch nur teilweise nutzbar, da nach dem Eingriff lediglich der rechte Ärmel übrig blieb. Feli äußerte ihre Frustration über den Verlust dieses特别s Kleidungsstücks, das sie als ihr Lieblingsstück bezeichnete.

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Schmerzvolle Erkenntnis durch Videoaufnahme

Beim anschließenden Anschauen der eigenen Aufnahmen konnte Feli kaum glauben, wie locker und unbefangen sie direkt nach dem Sturz wirkte. Sie erklärt, dass diese anfängliche Lockerheit ihr das Leben rettete, da sie durch die Aufzeichnung nicht sofort erkannte, dass der Moment real war und eine schwere Verletzung vorlag. Erst mit dem Einsetzen der unerträglichen Schmerzen wurde ihr das volle Ausmaß der Situation bewusst. Sie berichtet, dass sie sich solche unfassbaren Schmerzen ausgemalt hat, die ihr die anfängliche Leichtigkeit nehmen.

Offene medizinische Prognose und Zukunft

Ob Feli erneut operiert werden muss, bleibt derzeit unklar und ist noch nicht definitiv entschieden. Trotz der Schmerzen und der Zerstörung ihrer Wertsachen lässt sie den Kopf nicht hängen. Die 22-Jährige gibt an, dass niemand ihren nächsten Schritt kennt, nicht einmal sie selbst selbst. Dies deutet auf eine Phase der Unsicherheit hin, in der sie auf weitere medizinische Anweisungen wartet und ihre Genesung begleitet.