Influencerin Fiona Erdmann wird zum dritten Mal Mutter

Die deutsche Influencerin Fiona Erdmann hat zum dritten Mal einen Sohn zur Welt gebracht. Sie teilte die Freude mit ihren Fans am Valentinstag via Instagram.

Die Influencerin Fiona Erdmann ist zum dritten Mal Mutter geworden. Ihr Sohn kam vor einigen Tagen zur Welt. Die Schwangerschaft hatte sie im Herbst mit emotionalen Worten ankündigt. Sie teilte am Valentinstag Fotos des Neugeborenen auf Instagram und schrieb dazu: „Welcher Tag könnte besser sein, um unser Glück zu teilen, als der Tag der Liebe?“. Ihr Sohn ist laut Angaben bereits am 12. Februar „putzmunter auf die Welt gekommen“.

\Fiona Erdmann hat bereits zwei Kinder – den Sohn Leo und die Tochter Neyla – und hatte öffentlich gemacht, dass sie zwei Fehlgeburten erlitten hat. Zu ihrer erneuten Schwangerschaft mit dem nun geborenen Sohn schrieb Fiona Erdmann im September auf Instagram: „Ich habe immer an Wunder geglaubt – und du bist mein nächstes.“ \Als 18-Jährige hatte Erdmann an der Model-Castingshow „Germany's Next Topmodel“ des Senders ProSieben teilgenommen. Heute arbeitet sie auch als Schauspielerin und Influencerin. Sie lebt mit ihrer Familie in Dubai





