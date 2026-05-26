Influencerin Rosa Dantas wegen fahrlässiger Tötung nach Flucht nach Europa verurteilt

Rosa Iberê Tavares Dantas, 28, wurde nach einem tödlichen Verkehrsunfall und angeblicher Fahrerflucht zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Sie floh nach Europa, wo sie weiter livestreamte, und wird nun von Interpol gesucht.

Rosa Iberê Tavares Dantas, 28 Jahre alt, war bis vor wenigen Monaten vor allem als Lifestyle‑ Influencer in im deutsch‑ und portugiesischsprachigen Raum bekannt. Auf Instagram, TikTok und YouTube präsentierte sie ein Bild von Gesundheit, Fitness, exotischen Reisen und einer ungewöhnlichen Vorliebe für riesige Königspythons, von denen sie angeblich drei Stück hielt und deren Pflege sie regelmäßig zeigte.

Neben ihrer Online‑Präsenz betreibt sie angeblich einen Tabakladen sowie ein kleines Bademodengeschäft, was ihr den Titel einer jungen Geschäftsfrau verlieh. Vor dem Unfall publik machte sie sich einen Namen durch tägliche Posts zu Trainingsplänen, gesunder Ernährung und gelegentlichen Livestreams, in denen sie von ihren Reisen nach Europa berichtete. Am 12. Januar 2024 fuhr Dantas mit ihrem schwarzen SUV im südlichen Zentrum von Manaus eine stark befahrene Kreuzung an.

Dort überquerte ein 31‑jähriger Fitnesstrainer, Talis Roque da Silva, mit seinem Motorrad die Straße. Nach eigenen Angaben der Influencerin übersah sie den Fahrer, der nicht mehr bremsen konnte, mit dem Fahrzeug kollidierte und auf den Asphalt geschleudert wurde. Trotz einer ersten erfolgreichen Wiederbelebung verstarb da Silva kurz darauf an den erlittenen Verletzungen.

Dantas behauptete, sie habe sofort Hilfe geleistet und den Rettungsdienst alarmiert, doch Aufnahmen der Überwachungskameras an der Kreuzung widersprachen dieser Schilderung: Sie zeigten die Influencerin, wie sie nach dem Aufprall das Fahrzeug verließ, ohne erste Hilfe zu leisten, und anschließend mit ihrem Wagen davonfuhr. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr ein. Während der anschließenden Gerichtsverhandlung ließ sich Dantas plötzlich nicht mehr in Brasilien antrfinden.

Zeugen berichteten, sie sei nach Europa geflüchtet, und mehrere Kameras in Madrid hätten sie bei Livestream‑Auftritten gezeigt, bei denen sie erneut Einnahmen durch Werbung generierte. Damit hatte sie gegen Auflagen des Gerichts verstoßen, das eine Untersuchungshaft angeordnet hatte. Das brasilianische Gericht verurteilte sie im Fernverfahren zu einer dreijährigen Haftstrafe und einer Geldstrafe von 300 000 Reais, das entspricht etwa 50 000 Euro.

Der Richter Áldrin Henrique de Castro Rodrigues erklärte, die Beweislage sei eindeutig und die Folgen für die Hinterbliebenen des Opfers schwerwiegend. Ein internationaler Haftbefehl wurde erlassen, und Interpol wurde beauftragt, nach Dantas zu fahnden. Die Behörden hoffen nun, die Influencerin in einem der europäischen Mitgliedstaaten ausfindig zu machen, um die Strafe vollstrecken zu können





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