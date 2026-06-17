Infrarot-Kochfelder sind in modernen Küchen weit verbreitet, doch wie funktionieren sie eigentlich? Im Gegensatz zu klassischen Herdplatten wird die Wärme nicht nur durch direkten Kontakt übertragen, sondern auch durch Strahlungswärme. Der Begriff Ceran ist im Alltag weit verbreitet, handelt es sich jedoch um einen Markennamen der Firma Schott. Der korrekte technische Begriff lautet Infrarot-Kochfeld. Beim Kauf sollte man auf die Reparierbarkeit achten und davor warnen, Reparaturen selbst vorzunehmen. Infrarot-Kochfelder sind vergleichsweise günstig in der Anschaffung und lassen sich leicht reinigen. Allerdings liegt der Stromverbrauch höher und es geht mehr Energie verloren. Für Patrick Bastian vom Bundesumweltamt ist Induktion die effizienteste Lösung.

Kochen mit Infrarot-Technik ist in modernen Küchen weit verbreitet. Doch wie funktioniert eigentlich ein Infrarot-Kochfeld ? Im Gegensatz zu klassischen Herdplatten wird die Wärme nicht nur durch direkten Kontakt übertragen, sondern auch durch Strahlungswärme .

Dies geschieht, indem elektrischer Strom durch ein Heizelement, in der Regel einen Halogen-Heizstab, fließt. Der Heizstab erhitzt sich auf mehrere hundert bis tausend Grad Celsius und sendet eine Infrarotstrahlung aus, die die Glaskeramik durchdringt und auf den Topfboden trifft. Gleichzeitig erwärmt sich auch der Keramikboden und gibt zusätzliche Wärme an den Topf ab. Der Begriff Ceran ist im Alltag weit verbreitet, handelt es sich jedoch um einen Markennamen der Firma Schott.

Der korrekte technische Begriff lautet Infrarot-Kochfeld. Die Auswahl an Infrarot-Kochfeldern auf dem Markt ist groß, mit Herstellern wie AEG, Bosch, Gorenje, Miele oder Siemens. Doch sollte beim Kauf weniger die Marke als vielmehr die Reparierbarkeit im Mittelpunkt stehen. Verbraucher sollten darauf achten, ob Ersatzteile wie Heizelement, Regler, Thermostat, Kontroll-Lampen für das jeweilige Modell über ausreichend lange Zeiträume verfügbar sind oder der jeweilige Hersteller entsprechende Reparaturleistungen anbietet.

Auch sollte man davor warnen, Reparaturen selbst vorzunehmen, da das Risiko eines Stromschlags oder eines Brandes nicht unterschätzt werden darf. Infrarot-Kochfelder sind vergleichsweise günstig in der Anschaffung und lassen sich leicht reinigen. Auch nahezu jeder Topf kann verwendet werden und Restwärme bleibt erhalten, mit der sich Speisen warmhalten lassen.

Allerdings liegt der Stromverbrauch etwa 20 bis 30 Prozent höher als bei einer Induktionsplatte und es geht mehr Energie verloren. Temperaturänderungen erfolgen langsamer und die hohe Oberflächentemperatur der Kochfläche erhöht das Risiko von Verbrennungen. Für Patrick Bastian vom Bundesumweltamt fällt die Bewertung klar aus: Induktion hat den höchsten Wirkungsgrad aller Herdtechnologien und ist daher technisch und energetisch die effizienteste Lösung.

Zwar sind für die Herstellung mehr Materialien nötig und spezielle Töpfe und Pfannen werden benötigt, doch werden die Aufwendungen durch den geringeren Energieverbrauch über die Betriebsjahre kompensiert





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Infrarot-Kochfeld Ceran Strahlungswärme Glaskeramik Reparatur Induktion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nahe Europa: Der einzige Ort der Welt, der kälter wird statt wärmerEin mysteriöser „Kältefleck” im Atlantik stellt Forscher vor ein Rätsel. Die Befürchtung: Der sogenannte „cold blob” könnte ein Anzeichen dafür sein, dass eine für Europa wichtige Wasserströmung bald ausfällt.

Read more »

Einer der verstörendsten Horrorfilme der letzten Jahre läuft jetzt gratis in der ZDF-MediathekDieser unangenehme Horrorfilm brennt sich ins Gedächtnis.

Read more »

Uchida-Rede: Der stellvertretende Gouverneur der BoJ erörtert die geldpolitische Perspektive nach der erwarteten ZinserhöhungDer stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Shinichi Uchida, spricht auf der Pressekonferenz und erklärt den Grund für die erwartete Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte (bps) auf 1,0

Read more »