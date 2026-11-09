Infratest Dimap Studie: Junge Deutschen kritischer an der Demokratie als Senioren

Eine repräsentative WDR/ARD-Studie zeigt: 87 Prozent stufen Demokratie als gute Regierungsform ein. Doch besonders 16- bis 29-Jährige fordern direkte Volksentscheide und äußern Unzufriedenheit mit der Praxis.

Reine Zahlen und harte Fakten prägen das aktuelle Meinungsbild in Deutschland, wenn es um das politische System geht. Eine repräsentative Studie des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks ( WDR) für die ARD beleuchtet die Stimmungslage zur Demokratie in der Bundesrepublik. Die Ergebnisse zeigen ein klares Bild: Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hält die Demokratie grundsätzlich für eine gute Regierungsform. Gleichzeitig ist die konkrete Funktionsweise jedoch bei weitem nicht unumstritten, wobei hier massive Unterschiede zwischen den Generationen und den Regionen Ost- und Westdeutschland bestehen.

Hohe Zustimmung bei jüngeren kritischen Schattenseiten

Die Kernzahl der Umfrage spricht eine deutliche Sprache: Achtundsiebzig Prozent der Befragten bewerten die Demokratie als gute Regierungsform, während zehn Prozent sie als weniger gut einstufen. Doch bei einem Blick auf die Altersgruppen verbirgt sich eine signifikante Spaltung. In der Zielgruppe der sechzehn- bis neunundzwanzigjährigen Menschen fällt die Zustimmung deutlich geringer aus. Hier halten nur siebundsiebzig Prozent die Demokratie für eine gute Regierungsform, während neunzehn Prozent sie als keine gute bewerten. Damit liegt der Anteil der kritischen Einschätzungen in dieser jungen Zielgruppe neun Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Im starken Kontrast dazu stehen die über siebzigjährigen Senioren, von denen nur sechs Prozent die Demokratie negativ bewerten.

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Neben der grundsätzlichen Einstufung als Regierungsform fragt die Studie auch nach der Zufriedenheit mit der gelebten Demokratiepraxis. Nur ein Drittel, genau dreißig Prozent der Befragten, geben an, zufrieden mit dem aktuellen System zu sein. Eine deutliche Mehrheit von sechsundsechzig Prozent, genauer gesagt sechzig Prozent, äußern sich weniger oder gar nicht zufrieden. Diese Diskrepanz zwischen ideeller Zustimmung und praktischer Ablehnung bildet den zentralen Konflikt, der die aktuelle politische Landschaft prägt und auf Reformbedarf hindeutet.

Gen Z fordert direkte Demokratie und Bürgerräte

Junge Menschen, insbesondere die Generation Z, verbinden mit ihrer Skepsis konkrete Forderungen nach mehr politischer Mitsprache. Siebzig Prozent der sechzehn- bis neunundzwanzigjährigen Befragten halten es für den richtigen Weg, wenn Bürger auf Bundesebene in Volksentscheiden direkt über politische Sachfragen abstimmen könnten. Im Vergleich dazu liegt die Zustimmung in der Gesamtbevölkerung bei einemundfünfzig Prozent. Noch deutlicher wird der Wunsch nach direkter Beteiligung bei der Frage, ob die Bürger direkt über die Verwendung eines Teils der öffentlichen Haushaltsgelder abstimmen dürfen. Siebenzig Prozent der Jungen befürworten diesen Vorschlag, während es in der Gesamtbevölkerung sechzig Prozent sind.

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Interessant fällt das Ergebnis bei der Idee der Bürgerräte aus. Dabei sollen zufällig ausgeloste Bürger regelmäßig über grundlegende Fragen beraten und Vorschläge auf die Tagesordnung des Bundestags setzen. Fünfzigfünf Prozent der jungen Befragten halten dies für eine sinnvolle Richtung. Über alle Altersgruppen hinweg steigt die Zustimmung auf sechsundsechzig Prozent. Diese Zahlen belegen, dass junge Wähler nicht nur fordern, sondern auch konkrete institutionelle Mechanismen akzeptieren, die ihre Stimmen direkter in den politischen Prozess einbinden sollen, als es die repräsentative Demokratie traditionell vorsieht.

Ost und West klaffen bei der Zufriedenheit auseinander

Neben den Generationenunterschieden zeigt die Studie auch deutliche regionale Disparitäten zwischen Ost- und Westdeutschland. Während im Westen achtundachtzig Prozent die Demokratie als gute Regierungsform sehen, sind es im Osten dreizehn Prozent weniger, nämlich dreiundachtzig Prozent. Fünfzehn Prozent der Ostdeutschen bewerten sie als nicht so gut, im Westen sind es nur neun Prozent. Bei der konkreten Funktionsweise der Demokratie fallen die Unterschiede noch gravierender aus. Im Westen sind neununddreißig Prozent zufrieden oder sehr zufrieden, im Osten jedoch nur einundzwanzig Prozent.

Umgekehrt sind im Osten siebzigfünf Prozent weniger oder gar nicht zufrieden mit der Demokratiepraxis, im Westen sind es zweiundfünfzig Prozent. Auch bei der Einschätzung der größten Gefahr für die Demokratie gibt es Nuancen. Bundesweit nennen dreiundsiebzig Prozent den politischen Extremismus von rechts als größte Gefahr. Im Westen sind es vierundsiebzig, im Osten sechsundsiebzig Prozent. An zweiter Stelle steht bundesweit das dysfunktionale Handeln von Politik, Institutionen, Verwaltung und Behörden. Siebzehn Prozent nennen diesen Punkt. Im Osten sind es zweiundachtzig Prozent, im Westen sechzig Prozent.

Abstand zwischen demokratischen Prinzipien und Realität

Bei der Frage, welche Prinzipien der Demokratie den Deutschen am wichtigsten sind, herrscht weitgehend Einigkeit. Neunundneunzig Prozent halten es für wichtig oder sehr wichtig, die eigene Meinung frei äußern zu können. Neunundneunzig Prozent nennen freie und faire Wahlen, eine gleichberechtigte Behandlung durch Gerichte und eine freie Berichterstattung der Medien. Fünfundneunzig Prozent halten soziale Sicherheit durch die Politik für wichtig, neunzig Prozent den Schutz von Rechten von Minderheiten. Diese Werte spiegeln ein starkes Engagement für die Grundlagen der Freiheit wider.

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Doch bei der Einschätzung der Umsetzung in Deutschland fallen die Werte deutlich niedriger aus. Neunundfünfzig Prozent sind der Ansicht, dass die Wahlen zu den Parlamenten frei und fair sind. Zweiundfünfzig Prozent sehen die Rechte von Minderheiten geschützt. Fünfundfünfzig Prozent sagen, dass man seine Meinung frei äußern kann. Einundsiebzig Prozent sehen sozialen Ausgleich gewährleistet. Dass Gerichte jeden gleich behandeln, meinen neunundfünfzig Prozent. Dass die Politik für soziale Sicherheit der Bürger sorgt, finden neunundfünfzig Prozent. Auch hier zeigen sich Unterschiede zwischen Ost und West, die auf ein tieferes Misstrauen in die Leistungsfähigkeit der staatlichen Institutionen in bestimmten Regionen hindeuten.