ING bringt Reise-eSIM nach Deutschland: Preise und Alternativen im Vergleich

Die ING startet ihre Reise-eSIM in Deutschland für über 140 Länder. Wir vergleichen die Kosten von 14,99 Euro pro Gigabyte mit günstigeren Spezialanbietern wie Airalo und Saily.

Die ING Bank plant den Einstieg in den Markt für mobile Datendienste im Ausland und will eine eigene Reise-eSIM auch für Kunden in Deutschland verfügbar machen. Diese neue Dienstleistung zielt darauf ab, Reisenden einen bequemen Weg zu bieten, um Internetzugang im Urlaub zu erhalten, ohne auf teures Roaming angewiesen zu sein. Der direkte Buchungsprozess findet vollständig innerhalb der bestehenden ING-App statt, was den Verwaltungsaufwand für Nutzer erheblich reduziert.

Digitale Installation ohne physische SIM

Eine solche eSIM schützt vor unerwartet hohen Roaming-Kosten, da das Datenpaket digital direkt auf dem Smartphone installiert wird. Eine klassische physische SIM-Karte ist für diesen Vorgang nicht erforderlich, was den Einsatz besonders flexibel macht. Die Technologie ermöglicht es Nutzern, schnell und unkompliziert Zugriff auf das lokale Mobilfunknetz am Reiseziel zu erlangen, ohne dass ein Wechsel der Hardware nötig ist.

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Kostenstruktur und internationale Verfügbarkeit

Erste Anhaltspunkte für die Preisgestaltung liefert bereits das Angebot in den Niederlanden, wo die ING-eSIM seit Kurzem getestet wird. Dort ist die Karte in mehr als 140 Ländern nutzbar, wobei zusätzliches Datenvolumen 14,99 Euro für ein Gigabyte weltweit kostet. Dieser Festpreis soll Planungssicherheit bieten, doch bei anderen Anbietern können Reisende oft deutlich günstiger an Datenvolumen kommen, wenn sie frühzeitig vergleichen.

Vorteile der Integration in die Banking-App

Der entscheidende Vorteil für die Kunden der ING liegt in der nahtlosen Integration: Sie können die eSIM direkt über ihre gewohnte ING-App buchen. Es ist keine zusätzliche Reise-App notwendig und auch kein weiteres Kundenkonto muss angelegt werden. Diese Einfachheit punktet vor allem dann, wenn Datenpakete für die Reise ohnehin im gebuchten Kontopaket enthalten sind oder automatisch verwaltet werden sollen.

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Wettbewerbsanalyse mit spezialisierten Anbietern

Wer vor allem auf den Preis schaut, sollte jedoch trotzdem einen Vergleich mit spezialisierten Anbietern anstellen. Firmen wie Airalo oder Saily bieten Datenpakete für einzelne Urlaubsländer bereits für wenige Euro an. Auch globale eSIM-Pakete gibt es dort günstiger als die bislang bekannten 14,99 Euro bei ING. Dabei unterscheiden sich nicht nur die Preise, sondern auch die Länderabdeckung erheblich zwischen den verschiedenen Herstellern.

Länderabdeckung und Zielgruppenunterschiede

Das Global-Angebot von Airalo gilt beispielsweise in 168 Ländern, während Saily auf eine Abdeckung von 121 Ländern kommt. Die ING spricht aktuell von mehr als 140 Ländern, was einen soliden Mittelwert darstellt. Für Vielreisende kann daher neben dem reinen Preis entscheidend sein, welche konkreten Reiseziele tatsächlich in der jeweiligen Abdeckungsliste enthalten sind, um böse Überraschungen zu vermeiden.

EU-Roaming vs. internationale Ziele

Wer nach Spanien, Italien oder Frankreich reist, braucht eine zusätzliche Reise-eSIM in der Regel gar nicht, da sich der deutsche Mobilfunktarif innerhalb der EU und des EWR per reguliertem Roaming weiterverwenden lässt. Spannend werden Reise-eSIMs vor allem für Ziele außerhalb dieses Raums, wie die USA, die Türkei oder die Schweiz. Gerade dort lohnt es sich vor Abflug dringend, einen detaillierten Preisvergleich durchzuführen.