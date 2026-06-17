ING führt vier neue Girokonto‑Pakete ein - von Basis bis Premium

Die ING modernisiert ihr Girokonto‑Portfolio und stellt vier neue Modelle vor, die klassische Bankfunktionen mit Versicherungen, Cashback‑Programmen, Reise‑ und Digital‑Vorteilen verknüpfen. Das modulare Angebot richtet sich an unterschiedliche Kundensegmente und wird schrittweise in neun Ländern ausgerollt. Details zu Preisen und dem deutschen Start stehen noch aus.

Die ING hat angekündigt, ihr Girokonto -Portfolio grundlegend zu überarbeiten. In einem mehrstufigen Umbau sollen künftig vier unterschiedliche Kontomodelle für rund 41 Millionen Privatkunden in neun Ländern zur Verfügung stehen.

Die neuen Pakete gehen weit über das klassische Zahlen‑ und Zahlungsmittel hinaus und integrieren zusätzliche Services wie Versicherungen, Cashback‑Programme, Reisevergünstigungen und digitale Abonnements. Damit spiegelt die ING den wachsenden Trend wider, Bankprodukte zunehmend als abonnementbasierte Servicebündel zu vermarkten, bei denen der Kunde je nach Lebensstil und Bedarf ein passendes Paket auswählen kann.

Der Rollout ist bereits in mehreren Märkten gestartet und wird schrittweise auf bestehende Kontoinhaber ausgedehnt, wobei die genauen Preise und der Zeitpunkt der Einführung in Deutschland noch nicht veröffentlicht wurden. Die vier Produktlinien tragen die Namen ING Go, ING More, ING Extra und ING Max. ING Go bildet das Basismodell und richtet sich an Kunden, die vor allem ein klassisches Girokonto mit Debit‑ oder Kreditkarte für den täglichen Zahlungsverkehr benötigen.

ING More erweitert dieses Grundpaket um flexible Nutzungsmöglichkeiten und zusätzliche Serviceoptionen, etwa erweiterte Kontoführungsfunktionen oder vergünstigte Geldabhebungen im Ausland. ING Extra richtet sich an Verbraucher, die neben den Standardfunktionen gezielte Mehrwerte wünschen, wie zum Beispiel Versicherungen für Reisen oder Mobilität, Cashback‑Anreize bei Partnerunternehmen und teilweise sogar Streaming‑Abonnements. Das Spitzenangebot ING Max bündelt sämtliche Premium‑Leistungen: umfassende Versicherungs‑ und Schutzpakete, exklusive Reisevorteile, höhere Cashback‑Quoten, Zugang zu Partnerprogrammen im Bereich Mobilität und digitale Dienste sowie individuelle Beratung.

Je nach Land können die in den Paketen enthaltenen Extras variieren, sodass lokale Partner und Marktbedingungen berücksichtigt werden. Die Umstellung wird in mehreren Phasen durchgeführt. Bestehende Kontoinhaber erhalten automatisch ein Upgrade auf das jeweils für sie passende Modell, wobei die Bank klare Kommunikationswege nutzt, um über neue Funktionen und mögliche Kostenänderungen zu informieren. Neukunden können direkt beim Konto‑Onboarding das gewünschte Paket auswählen.

Die ING betont, dass die neuen Modelle nicht nur zusätzlichen Nutzen bringen, sondern auch die Kundenzufriedenheit steigern und die Bindung an die Bank stärken sollen. Gleichzeitig ermöglicht das modulare Konzept der Bank, flexibel auf sich verändernde Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse zu reagieren. Während die genauen Preise für das deutsche Marktsegment noch ausstehen, rechnet die ING mit einer positiven Resonanz, da bereits mehrere Millionen Nutzer in anderen Ländern die erweiterten Services aktiv nutzen.

Die Bank plant, das Angebot weltweit im Privatkundengeschäft zu etablieren und dabei kontinuierlich neue Partnerschaften einzugehen, um das Leistungsspektrum weiter auszubauen





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