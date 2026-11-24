Die ING bietet ab sofort eine neue Visa-Kreditkarte an. Kunden zahlen 1,99 Euro monatlich, erhalten dafür aber einen separaten Kreditrahmen und monatliche Abrechnung.

Die ING Bank hat den Start einer neuen Visa-Kreditkarte für ihre Bestandskunden bekannt gegeben. Diese Erweiterung des Produktportfolios stellt die erste Karte mit eigenem Kreditrahmen und monatlicher Abrechnung dar. Kunden erhalten somit eine Ergänzung zu ihrer bisherigen Visa-Debitkarte, bei der Zahlungen sofort vom Konto belastet werden.

Kostenstruktur und Konditionen der neuen Karte

Für den Gebrauch der neuen Kreditkarte berechnet die ING einen festen monatlichen Preis von 1,99 Euro. Dies entspricht einer jährlichen Gesamtkostenbelastung von 23,88 Euro. Um diese Grundgebühr in den ersten sechs Monaten zu kompensieren, bietet die Bank eine Rückerstattung an. Kunden müssen die Karte jedoch bis Ende 2026 bestellen und in jedem dieser Monate mindestens 100 Euro damit ausgeben, um die Startprämie zu erhalten.

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Neben der laufenden Gebühr fallen weitere Kosten bei spezifischen Transaktionen an. Das Abheben von Bargeld an Geldautomaten ist nicht kostenlos und kostet pro Abhebung 1,99 Euro. Zudem erhebt die ING bei Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums einen Fremdwährungsaufschlag. Dieser liegt bei 0,5 Prozent des Transaktionsbetrags und gilt als fair kalkuliert im Vergleich zu anderen Anbietern auf dem Markt.

Technische Funktionsweise und limits

Die neue Visa-Kreditkarte der ING ist vollständig in moderne mobile Payment-Systeme integriert. Sie funktioniert einwandfrei mit Apple Pay und Google Pay, was den Komfort im Alltag deutlich steigert. Der verfügbare Kreditrahmen wird individuell durch die Bank festgelegt und hängt von der jeweiligen Bonität des Kunden ab.

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Über einen digitalen Kontocheck kann sich der monatliche Kreditrahmen bis maximal 10.000 Euro erhöhen. Die ING bietet im Gegensatz zu klassischen Ratenkreditkarten keine Teilzahlungsmöglichkeiten an. Stattdessen wird der gesamte angefallene Kreditbetrag am Monatsende automatisch vom verknüpften Girokonto eingezogen. Dies unterscheidet das Produkt deutlich von der bisherigen Debit-Karte, wo keine Kreditinanspruchnahme möglich ist.

Voraussetzungen und Verfügbarkeit

Zu diesem frühen Zeitpunkt der Einführung ist das Produkt noch nicht für alle Kunden der ING verfügbar. Es bestehen strenge Zugangsvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Der Antragsteller muss volljährig sein und über ein Einzelkonto bei der ING verfügen.

Zusätzlich muss das ING-Girokonto bereits seit mindestens sieben Monaten bestehen. Dies soll sicherstellen, dass ein stabiles Banking-Verhältnis vorliegt. Die ING plant, die Verfügbarkeit dieser neuen Kreditkarte im kommenden Jahr deutlich auszuweiten. Damit sollen mehr Kunden auf die Vorteile eines separaten Kreditrahmens zugreifen können.

Wirtschaftliche Einordnung für Verbraucher

Für Kunden, die einen zusätzlichen Verfügungsrahmen benötigen, kann diese Karte eine interessante Option sein. Sie bietet Sicherheit und Flexibilität bei Zahlungen, die nicht sofort vom Girokonto abgehen dürfen. Wer jedoch mit der bestehenden Visa-Debitkarte vollständig zurechtkommt, sollte sorgfältig prüfen, ob der Umstieg wirtschaftlich sinnvoll ist.

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Denn die reguläre Grundgebühr von 23,88 Euro im Jahr ist ein fixer Aufwand. Dieser kostet jeden Kunden, der die Karte nutzt, unabhängig davon, wie oft er sie tatsächlich in Anspruch nimmt. Eine klare Abwägung zwischen Nutzen und Kosten ist daher vor der Bestellung dringend ratsam.